Încă 12 decese provocate de Covid-19 în România, printre care şi o tânără de doar 27 de ani. Bilanţul total ajunge la 282

Deces 271

Bărbat, 70 de ani din judeţul Suceava.

Data internării: 28.03.2020 în Spitalul Judeţean Suceava, secţia nefrologie.

Contact cu caz confirmat la Centrul de dializă.

Data recoltării: 05.04.2020

Data confirmării: 06.04.2020, în Spitalul Judeţean de Urgenţă Suceava.

Data decesului: 09.04.2020.

Condiţii medicale pre-existente: dializat, boala renala cronica grd. V, Diabet Zaharat tip II.

Deces 272

Bărbat, 76 de ani din municipiul Bucureşti.

Data internării: 04.04.2020 la Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti, transferat în data de 05.04.2020 în secţia ATI a Spitalului Colentina.

Data recoltării: 04.04.2020.

Data confirmării: 05.04.2020

Data decesului: 10.04.2020

Condiţii medicale pre-existente: încă necunoscute.

Deces 273

Femeie, 40 de ani din judeţul Vaslui.

Data internării: 29.03.2020 în secţia Boli Infecţioase a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui, transferată în 02.04.2020 la Spitalul Municipal Bârlad – spital COVID – pe secţia ATI.

Data recoltării: 29.03.2020

Data confirmării: 31.03.2020.

Data decesului: 10.04.2020

Condiţii medicale pre-existente: obezitate, diabet zaharat.

Deces 274

Bărbat, 81 de ani din judeţul Iaşi.

Data internării: 08.04.2020, în Spitalul Judeţean de Urgenţă Iaşi, secţia Medicală I, transferat în 10.04.2020 în secţia neurochirurgie ATI.

Data recoltării: 09.04.2020 – aspirat traheal

Data confirmării: 10.04.2020

Data deces:

10.04.2020

Condiţii medicale pre-existente: Insuficienţă cardiacă, anevrism de aorta ascendenta, HTA, boala renala cronica.



Deces 275

Bărbat, 61 de ani din judeţul Hunedoara.

Data internarii: 31.03.2020, în Spitalul Municipal Orăştie.

Data recoltării: 06.04.2020

Data confirmării: 08.04.2020

Data decesului: 06.04.2020.

Condiţii medicale pre-existente: insuficienţă hepatică, hepatită etanolica.

Deces 276

Femeie, 74 de ani din judeţul Hunedoara.

Data internarii: 27.03.2020, pe secţia Medicala a Spitalului Municipal Hunedoara, transferat pe secţia de boli infecţioase în 06.04.2020.

Data recoltării: 06.04.2020.

Data confirmării: 09.04.2020

Data decesului: 08.04.2020.

Conditii medicale pre-existente: insuficienţă renală cronică, HTA, Diabet Zaharat, cardiopatie ischemică, insuficienţă aortică şi mitrală.

Deces 277

Bărbat, 81 de ani din judeţul Hunedoara.

Data internarii: 07.04.2020, în Spitalul de Boli Infecţioase Hunedoara, transferat în aceeaşi zi în secţia ATI.

Data recoltării: 07.04.2020

Data confirmării: 09.04.2020

Data decesului: 08.04.2020.

Condiţii medicale pre-existente: HTA.

Deces 278

Bărbat, 57 de ani din judeţul Galaţi.

Data internarii: 29.03.2020, în Spitalul de Boli Infecţioase Galaţi, transferat în 30.03.2020 în secţia ATI.

A avut contact cu persoane venite din Spania, care ulterior s-au confirmat cu COVID-19.

Data recoltării: 29.03.2020.

Data confirmării: 29.03.2020

Data decesului: 10.04.2020.

Condiţii medicale pre-existente: Diabet Zaharat tip II, obezitate, boala cardio-vasculara, HTA std. II, spondilită anchilozanta.

Deces 279

Bărbat, 70 de ani din judeţul Arad.

Data internarii: 06.04.2020 în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, secţia Boli Infecţioase Adulţi.

Data recoltării: 06.04.2020.

Data confirmării: 06.04.2020

Data decesului: 10.04.2020.

Condiţii medicale pre-existente: anemie marcată prin carenţă de fier, flutter atrial, HTA



Deces 280

Bărbat, 51 de ani din judeţul Mureş.

Data internării: 28.03.2020, în Spitalul Clinic Judeţean Târgu Mureş, secţia Boli Infecţioase, în data de 29.03.2020 este transferat în secţia ATI.

Contact cu caz confirmat.

Data recoltarii: 01.04.2020.

Data confirmarii: 02.04.2020

Data decesului: 10.04.2020.

Condiţii medicale pre-existente: obezitate.



Deces 281

Bărbat, 56 de ani din judeţul Neamţ.

În data de 05.04.2020 se prezinta la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ pentru un episod de epistaxis, este internat la orele 09:40; decesul survenid în scurt timp: orele 13:20 în aceeaşi zi.

A avut numeroase perioade de spitalizare succesive, posibil contact personal medico-sanitar ulterior confirmat cu COVID-19.

Data recoltarii: 05.04.2020.

Data confirmarii: 09.04.2020

Data decesului: 05.04.2020.

Condiţii medicale pre-existente: neo bronhopulmonar std. IV cu metastaze osoase, anemie grd. IV

Deces 282

Femeie, 27 de ani din judeţul Neamţ.

Data internării: 16.03.2020 pe secţia hematologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ cu afecţiuni onco-hematologice.

Data recoltării: 27.03.2020

Data confirmării: 29.03.2020

În data de 04.04.2020 este transferată în secţia ATI.

Data decesului: 10.04.2020.

Pe perioada internarii in sectia de hematoogie a fost îngrijită de o asistentă medicală, care a fost contact cu un pacient ulterior confirmat cu COVID-19.

Condiţii medicale pre-existente: sdr. mielodisplazic, pancitopenie severa.

Lista cu toate decesele înregistrate în România



1. Primul deces în România s-a înregistrat pe 22 martie: bărbat de 67 de ani din Filiaşi, judeţul Dolj, a locuit în Franţa în ultimii 10 ani, unde a fost diagnosticat cu cancer pulmonar în fază terminală.



2. Bărbat în vârstă de 74 de ani, era internat la Spitalul „Victor Babeş” din Capitală şi suferea de o boală cronică preexistentă pentru care se afla în programul de dializă



3. Bărbatul, în vârstă de 70 de ani, era omul de afaceri Vasile Ouatu, fost viceprimar al municipiului Piatra Neamţ. El suferea de afecţiuni cronice.



4. Femeie în vârstă de 72 ani, internată în Suceava cu afecţiuni asociate cronice - diabet, boli cardiovasculare



5. Bărbat de 71 ani, din Suceava. Persoana a fost internată anterior în secţia de cardiologie.



6. Bărbat de 64 de ani, din Arad, internat în stare gravă la Spitalul Judeţean Arad, intubat în secţia ATI.



7. Bărbat în vârstă de 65 ani, internat la Spitalul Universitar Bucureşti. Pacientul necesita dializă şi a fost contact de salon cu un alt pacient dializat, confirmat cu COVID 19



8. Bărbat în vârstă de 70 ani, internat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Craiova. Acesta suferea de boli preexistente pentru care urma tratament cu insulină. De asemenea, pacientul avea obezitate grad II.



9. Bărbat, 59 ani, pacient Spitalul Judeţean de Urgenţă Suceava, fără posibilă expunere precizată.



10. Femeie, 80 ani, pacientă în Spitalul Judeţean de Urgenţă Suceava, fără posibilă expunere precizată.



11. Femeie de 64 de ani, din judeţul Suceava. Pacienta suferea de boli asociate HTA, cardiopatie ischemică, fibrilaţie atrială.



12. Un bărbat de 74 de ani, din Ialomiţa, internat la Bacău în Spitalul Comăneşti. Pacientul suferea de obezitate, HTA, şi insuficienţă renală cronică.



13. O femeie din judeţul Caraş Severin în vârstă de 72 de ani, care suferea de afecţiuni preexistente (diabet, fibrilaţie atrială, cardiopatie ischemică).



14. Un bărbat de 52 ani, internat în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Suceava - suferea de obezitate.



15. Bărbat, 63 ani, din judeţul Neamţ, internat la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Iaşi în sectia de ATI.



16. Femeie, 70 ani, din judeţul Suceava, internată în SJU Suceava.



17. Femeie, 70 ani, din judeţul Suceava, internată în SJU Suceava.



18. Femeie în vârstă de 76 ani, din judetul Cluj, internată în Spitalul Huedin. Pacienta avea afecţiuni preexistente: hipertensiune arterială, diabet zaharat.



19. Bărbat, 56 ani, din judeşul Dâmboviţa, hemodializat la un Centru de dializă, internat iniţial la Spitalul de Urgenţă Bucureşti Floreasca.



20. Bărbat, 49 ani, din judetul Timiş, neinternat. Pacientul avea boli cronice preexistente (poliartrită reumatoidă şi hipertensiune arterială)



21. Femeie, 70 ani, din judetul Neamt, internată în Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamt-Nefrologie pentru hemodializă.



22. Bărbat, 45 ani, din judetul Arad, decedat în ambulanţă în timpul transferului la Spitalul BI V. Babes Timişoara.



23. Bărbat în vârstă de 75 de ani din Iaşi - avea diabet zaharat.



24. Femeie, 80 ani, din judetul Bacău, internată la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Iaşi în secţia de ATI. Comorbiditati: insuficienţă cardiacă, fibrilaţie atrială.



25. Bărbat de 81 de ani din Bucureşti, internat prin Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Sf. Ioan.



26. Bărbat de 65 de ani din judeţul Timiş, cunoscut cu afecţuni cardiovasculare.



27. Femeie, 71 ani din Arad, cunoscută cu diabet zaharat.



28. Femeie, 74 ani , jud. Arad internată în 18.03. 2020 în Clinica de Diabet si Boli de Nutritie a SJU Arad.



29. Femeie, 60 ani, jud Arad, internată în secţia de boli infecţioase Arad.



30. Bărbat, 74 ani, judeţul Hunedoara, internat în secţia de Oncologie a Spitalului Judeţean Deva cu neoplasm în stadiul terminal.



31. Bărbat de 65 de ani din judeţul Arad - suferea de comorbidităţi HTA, obezitate.



32. Bărbat de 67 de ani din judeţul Constanţa - suferea de comorbidităţi HTA, diabet zaharat.



33. Bărbat de 43 de ani din judeţul Suceava. Pacientul cu arsuri a fost transferat de la SJU Suceava la Spitalul de Chirurgie Plastică şi Reparatorie Bucureşti.



34. Femeie de 61 de ani din judeţul Hunedoara. Suferea de boli cardiovasculare.



35. Bărbat de 39 de ani, din judeţul Ialomiţa. A decedat în izolatorul CPU Spital Ţăndărei, fără alte boli asociate cunoscute.



36. Bărbat de 60 de ani, din judeţul Ialomiţa, decedat la domiciliu, suferea de comorbidităţi obezitate.



37. Bărbat în vârstă de 77 de ani, din judeţul Ialomiţa, decedat la domiciliu.



38. Bărbat, 66 ani jud Timis. Patologie preexistentă: diabet zaharat tip II. HTA grad III.



39. Bărbat, 71 ani, judeţul Suceava. Patologie preexistentă: Tumoră neuroendocrină. HTA. Anevrism de aortă.



40. Cel mai tânără victimă de până acum: femeie de 27 ani cu domiciliul în judeţul Botoşani. Patologie preexistenta: Diabet zaharat tip I decompensat.



41. Femeie, 75 ani, jud. Hunedoara. Patologie preexistentă: Bronhopneumopatie cronica obstructivă.



42. Bărbat, 82 ani, jud. Hunedoara. Patologie preexistentă: Neoplasm digestiv stadiul III. Hemoragie digestiva superioară.



43. Bărbat, 72 de ani, jud. Arad. Patologie preexistentă: Bronhopneumonie. Insuficienţă cardiacă. Nu a avut istoric de călătorie şi nici contact cunoscut cu caz confirmat.



44. Bărbat de 74 de ani din judeţul Satu Mare, care suferea de hipertensiune arterială şi diabet zaharat.



45. Bărbat de 57 de ani, jud. Timiş, care avea şi cardiopatie şi TBC. El a fost contact al unei persoane din Germania.



46. Bărbat de 70 de ani din Timiş, care suferea şi de cardiopatie şi diabet zaharat tip II.



47. Bărbat de 77 de ani din Hunedoara.



48. Bărbat de 59 de ani, din judeţul Bacău. Pacientul suferea de hipertensiune arterială şi de diabet zaharat tip II decompensat.



49. Bărbat de 74 de ani, din judeţul Hunedoara.Pacientul suferea de adenocarcinom gastric stadiul IV şi de carcinomatoză peritoneală



50. Femeie de 60 de anidin judeţul Hunedoara. Ea suferea de cardiopatie şi de insuficienţă cardiacă.



51. Femeie, 65 de ani, jud. Sibiu. Femeia avea o boala cardiovasculară.



52. Bărbat, 52 de ani, jud. Ialomiţa. Nu are medic de familie şi nici apartinatori, din acest motiv nu se cunosc antecedentele patologice ale bolnavului.



53-65. Pe 31 martie 2020 au fost anunţate 13 decese la Spitalul din Suceava, ale unor persoane cu vârsta cuprinsă între 40 şi 80 de ani, înregistrate în perioada 22- 29 martie 2020. Noua şefă a Direcţiei de Sănătate Publică Suceava, Manuela Trifan, susţine că Spitalul Judeţean Suceava nu a transmis lista actualizată a persoanelor care au murit în ultima săptămână, după infectarea cu COVID 19.



66. Femeie, 73 de ani, jud. Suceava.



67. Bărbat, 69 de ani, jud. Iaşi. Antecedente patologice: HTA



68. Femeie, 81 de ani, jud. Mehedinti. Antecedente patologice: HTA, cardiopatie ischiemică cronică obezitate gradul III.



69. Bărbat de 56 ani din Suceava, cunoscut cu afecţiuni psihiatrice, care locuia singur. Acesta a fost găsit mort la domiciliu, apoi a fost testat pentru virusul SARS-Cov-2, rezultatul fiind pozitiv.



70. Femeie, 60 ani, jud Ialomiţa. Persoană cu Insuficienţă renală cronică, dializată, cu HTA si hepatită cronică cu virus B, debut în 23.03.2020 (febră, frison, cefalee)



71. Femeie, 53 ani, jud. Hunedoara. Pacienta internata în data de 17.03.2020 pe Sectia de Oncologie cu diagnosticul de Neoplasm ovarian stadiu terminal, Pleurezie metastatică, carcinomatoză peritoneală.



72. Barbat, 65 ani, jud Hunedoara. IComorbiditati: HTA.



73. Bărbat, 62 ani, jud Suceava,



74. Femeie, 69 ani, jud. Suceava



75. Bărbat, 68 ani, jud. Suceava



76. Bărbat, 57 ani, jud. Suceava



77: Femeie, 82 ani, jud. Suceava



78. Femeie, 64 ani, jud. Suceava



79. Femeie, 84 ani, mun. Bucureşti. Patologie asociată: fibrilatie atrială, pacemaker permanent, insuficienţă cardiacă cronică.



80. Femeie, 61 ani, jud Satu Mare. Comorbiditati: Insuficienţă renală cronică cu dializa de 15 ani, afecţiune oncologică – chimioterapie.



81. Bărbat, 70 de ani, judeţul Sibiu. Suferea de comorbidităţi precum insuficienţă renală cronică cu dializa boală cardiovasculară. Pacientul a avut contact cu soţia, deces Covid-19 numărul 51



82. Bărbat, 70 de ani, judeţul Mureş. A solicitat ambulanţa în dimineaţa de 31.03.2020, după prânz starea de sănătate s-a înrăutăţit. A decedat pe data de 31.03.2020, fiind confirmat pozitiv în aceeaşi zi.



83: Femeie, 54 ani, din Bucureşti. Bolnava a decedat la 45 de minute după prezentare în UPU- SUU Bucureşti. Pacienta era cunoscută cu Neoplasm ovarian în stadiu terminal.



84: Bărbat, 85 ani, jud. Timiş, cu primul test negativ pentru COVID 19. Boli cronice asociate: diabet zaharat, HTA, fibrilatie atrială paroxistica, insuficienta renală cronică, Alzheimer.



85: Femeie, 63 ani, Bucureşti. Boli cronice asociate: CIC, HTA, boala renala cronica, hipotiroidism.



86. Femeie, 45 de ani, din Târgu Neamţ - internată cu diagnosticul de AVC cu hemiplegie stânga.



87. Bărbat, 77 ani din jud. Bistriţa Năsăud. Internat pe 22 martie cu diagnosticul: BPOC acutizat, Cardiomiopatie dilatativă, Cardiopatie Ischemică Cronică, Fibrilaţie atrială cu alură rapidă, Insuficienţă Cardiacă Congestivă stadiul III, Extrasistole ventriculare, Pneumonie interstiţial, Pleurezie mică închisă dreaptă, Hipertrofie de prostata, Insuficienta Renala std.III. Externat în 30 martie înaintea primirii rezultatului pentru COVID-19 (pe biletul de externare este precizat: evoluţie favorabilă sub tratament). Decedat acasă în 31 martie.



88. Bărbat, 72 ani din jud. Suceava. Afecţiuni asociate: afecţiuni cardiace şi BPOC.



89. Femeie, 66 ani din Bucureşti. Comorbidităţi: Boală cardiovasculară, HTA, Schizofrenie.



90. Femeie, 77 ani din jud. Covasna. Comorbidităţi: Mielită cervicală, tetraplegie.



91. Bărbat, 70 ani, din municipiul Bucureşti - decedat în salvare



92. Femeie, 78 ani din municipiul Bucureşti. Antecedente personale patologice: boală cardiovasculară, diabet, boală neuro musculară, boală pulmonară cronică.



93. Femeie, 75 ani, din judeţul Neamţ. Antecedente patologice: Diabet zaharat. Data deces: 1.04.2020



94. Femeie, 84 ani, din judeţul Bacău.



95 Bărbat, 75 ani, Mun. Bucuresti. Comorbiditati: transplant renal, insuficienta Renala Cronica –in dializa, HTA, Diabet zaharat tip II.



96. Bărbat, 72 ani, Mun. Bucuresti. Comorbiditati: Insuficienta renala cronica- in dializa, HTA.



97. Bărbat, 42 ani, jud Teleorman. Pacientul s-a întors cu familia din Marea Britanie în 29.03.2020 şi era simptomatic.Comorbiditati: Diabet zaharat, Boală renală, Obezitate.



98. Bărbat, 87 ani, jud Bistriţa Năsăud.Insuficienţă respiratorie acută. Comorbiditati: Cardiopatie ischemică. HTA. Demenţa cronică. Ateroscleroza generalizata. Boala renala cronica std IV.



99. Bărbat, 67 ani, jud. Bacău. Internat cu sindrom respirator acut sever. Comorbiditati: Alcoolism cronic, tulburari psihice, demenţa.



100. Bărbat, 56 ani, jud Dâmboviţa. Acest caz face parte din focarul clinicii private unde se realizează proceduri de dializă, contact cu alt caz pozitiv. Comorbiditati: Insuficienţă renală cronică -in dializă, miocardita.



101. Femeie, 68 ani, jud Hunedoara.



102. Bărbat, 83 ani, jud Suceava. Pacient internat cu diagnosticul Infarct cerebral, hemiplegie, Fibrilaţie atrială, Cardiopatie Ischemica Cronica, HTA. Recoltare probe COVID-19 în 25.03.2020, confirmat.



103. Bărbat, 77 ani , jud Arad. Comorbiditati: Diabet zaharat tip II, HTA, Insuficienta Renala Cronica Std III.



104. Femeie, 54 ani, jud Arad. Comorbiditati:HTA



105. Bărbat, 59 ani, jud Ilfov. Face parte dintre pacienţii dializaţi la clinica privata din Bucureşti, care a fost contact cu alt caz pozitiv. Comorbiditati: Insuficienţă renală cronica –dializa, diabet zaharat, Boala cardiovasculara



106. Bărbat, 61 ani, jud Arad. Comorbiditati: Diabet zaharat tip II, HTA, Insuficienta Renala Cronica Std III.



107. Bărbat, 81 ani, jud Bistriţa Năsăud.Comorbiditati: Diabet zaharat insulinodependent, Amputatie picior drept



108. Bărbat, 64 ani, jud Arad. Comorbiditati: HTA gr II, Obezitate gr.II.



109. Femeie, 83 ani, jud. Vrancea. A decedat acasă. Are contact cu caz confirmat. Comorbiditati: Diabet zaharat, HTA.



110. Bărbat, 77 ani, jud Galaţi. Comorbiditati: HTA



111. Femeie 77 ani, jud Sibiu. Comorbiditati: HTA, CIC, Boala Renala Cronica.



112. Bărbat, 81 ani, jud Suceava.



113. Bărbat, 34 ani, jud Suceava.



114. Bărbat, 71 ani, jud Suceava.



115. Femeie, 53 ani, jud Caraş Severin. Contact cu fiica iîntoarsă din Dubai. Fără boli cronice asociate.



116.Bărbat, 70 ani, jud Mureş. Boli cronice cardiovasculare, HTA. Deces în data de 02.04.2020.



117. Femeie, 54 ani, jud. Constanţa. Avea condiţii medicale pre-existente (obezitate morbidă); bronho-pneumonii repetate în ultimele 12 luni.



118. Bărbat, 61 ani, mun.Bucuresti.



119. Femeie, 69 ani, jud. Hunedoara. Conditii medicale pre-existente Diabet zaharat, AVC sechelar, HTA, boala Parkinson.



120. Femeie, 69 ani, jud. Ialomiţa. Conditii medicale pre-existente Diabet zaharat, HTA, Insuficienţă Renală Cronică.



121. Bărbat, 78 ani, jud. Timiş.



122. Femeie, 60 ani, jud. Neamţ. Internată pentru Ciroză hepatică activă toxic nutriţională decompensata global, Insuficienta hepatica cronica.



123. Bărbat, 66 ani, jud. Bistriţa Năsăud. Comorbiditati: Leucemie limfatica Cronică std III, Diabet zaharat tip II, HTA std II.



124. Bărbat, 59 ani, jud. Bistriţa Năsăud. Aflat în autoizolare, întors din Elveţia. Comorbiditati: Diabet zaharat insulinodependent



125. Bărbat, 27 ani, jud Sibiu.



126. Bărbat, 61 ani, jud Galaţi. Comorbiditati: Diabet zaharat tip II, HTA, Boala hepatica cronica.



127. Bărbat, 46 ani, jud Ialomiţa.



128. Femeie, 77 ani, jud Suceava.



129. Bărbat, 62 ani, jud Suceava.



130. Femeie, 63 ani, jud Suceava.



131. Bărbat, 67 ani, jud Suceava.



132. Bărbat, 58 ani, jud Suceava. Comorbiditati: Diabet zaharat tip II, CIC , Infarct miocardic in antecedente.



133. Femeie, 62 ani, jud Ialomiţa. Comorbiditati: Diabet zaharat tip II, HTA afecţiuni renale



134. Femeie, 66 ani care a fost dializată într-o clinică din Bucureşti. Persoana a fost găsită decedată în casă



135. Bărbat, 34 ani din jud. Mureş. Persoana cunoscută cu Sindrom Pradder Willi a fost internată în data de 26.03.2020 pentru febra, tuse, dispnee în secţia de ATI a SCJU Tg. Mureş. Avea condiţii medicale pre-existente: obezitate, boală cardiovasculara, boală pulmonară.



136. Bărbat, 59 ani din jud. Mehedinţi. Insuficienţă respiratorie protezată mecanic, ARDS, sd de citoliza hepatica, DZ in observatie, injurie renala acuta, obezitate morbidă.



137. Bărbat, 79 ani din jud. Cluj. Persoana aflată la domiciliu decedează în drum spre spital în ambulanţă. Avea condiţii medicale pre-existente: ramolisment cerebral, dementa mixtă, DZ, infart miocardic cicatriceal, boală cardiovasculară, boală pulmonară.



138. Femeie, 59 ani din jud. Timiş. Persoana decedează în ambulanţă în timpul transferului de la secţia de ortopedie a SJU Timişoara la SCBI V. Babeş - Timişoara.



139. Femeie, 59 ani din Bucureşti. Persoana din focarul clinicii care realizează proceduri de hemodializă.



140. Barbat, 59 ani din jud. Arad, Persoana internată în secţia BI Adulţi a SCJU Arad cu diagnosticul Bronhopneumopatie, HTA, Infecţie COVID-19.



141. Bărbat, 51 ani din jud. Hunedoara. Persoană cu ciroză hepatică.



142. Bărbat, 78 ani din jud. Hunedoara. Persoană cu cancer bronhopulmonar,



143. Femeie, 79 ani din jud. Hunedoara. Persoană cu cancer gastric şi mamar.



144. Bărbat, 53 ani din Bucureşti.



145. Bărbat, 84 ani din jud. Suceava. Contact cu fiica – caz confirmat Covid 19.



146. Bărbat, 61 ani din jud. Suceava. Comorbiditati: boala Parkinson.



147. Bărbat, 82 ani din Caminul de bătrâni, jud. Galaţi. Comorbidităţi: demenţă, cardiopatie ischiemica, fibrilatie atrială, insuficienţă cardiacă.



148. Femeie, 70 ani din jud. Giurgiu. Comorbidităţi: Insuficienţă renală cronică dializată



149. Bărbat, 68 ani din jud. Ilfov. Persoană dializată la Clinica privată Bucureşti, contact caz confirmat, internat la Spitalul Clinic de Nefrologie „Carol Davila” Bucureşti.



150. Bărbat, 56 ani din jud. Suceava.



151. Bărbat, 74 ani din jud. Galaţi. Persoana asistată in Centrul de Ingrijiri Bătrâni Galaţi, contact cazuri confirmate.



152. Bărbat, 66 ani din jud. Constanţa.



153. Femeie, 72 ani din jud. Satu Mare. Persoană cu AVC în antecedente



154. Bărbat, 71 ani din jud. Hunedoara. Persoană cu Diabet Zaharat, BPOC şi HTA



155. Femeie, 66 ani din jud. Cluj.



156. Bărbat, 70 ani din jud. Bihor.



157. Femeie, 70 ani din jud. Iaşi.



158. Bărbat, 67 ani, jud Ilfov. Comorbiditati: Diabet zaharat tip II, Boală renală cronică, Boala neuromusculara, Obezitate.



159. Bărbat, 70 ani, jud Iaşi. Pacient depistat în timpul spitalizării în Secţia de Gastroenterologie SJU Iaşi. Comorbiditati: Ciroză hepatică decompensată, Etilism cronic, HTA.



160. Femeie, 89 ani, jud Argeş. Comorbiditati: Infarct miocardic in antecedente, Insuficienţă cardiacă, Bloc de ramura stânga, HTA, BPOC.



161. Bărbat, 71 ani, jud Vaslui. Comorbiditati: Infarct miocardic in antecedente, CIC-protezata 2 stenturi



162. Bărbat, 82 ani, jud Bihor. Contact cazuri confirmate COVID-19. Comorbiditati: HTA, Diabet zaharat, Boala neurologica, Boala cardiovasculara.



163.Bărbat, 86 ani din jud. Botoşani. Diabet zaharat.



164. Bărbat, 84 ani din jud Cluj. Internat cu diagnosticul de Bronho-pneumonie dreapta, Insuficienţă respiratorie acută. Comorbidităţi: HTA, Stare posthepatita cu VHE tratată cu ribavirina, Litiaza biliara, Insuficienţă renală acută funcţională uşoară.



165. Bărbat, 56 ani din jud. Mureş. Comorbidităţi : Insuficienţă Renală Cronică, HTA.Pacientul a facut hemodializă. Contact cu alt caz confirmat cu COVID-19 din acelaşi centru de dializa.



166. Bărbat, 56 ani, jud Timiş. Comorbidităţi: Diabet zaharat insulinodependent.



167. Bărbat, 70 ani din jud. Hunedoara. Comorbidităţi: Adenom de prostată.



168. Femeie, 54 ani din jud Neamţ. Internată cu diagnosticul de Insuficienţă respiratorie acută. Tumora duodenala- în observaţie. Anemie severa. Pneumonie în observaţie.



169. Bărbat, 78 ani din jud. Suceava. Comorbidităţi: Cancer laringian, traheostoma, amputatie ambele picioare.



170. Femeie, 79 ani din jud. Suceava.



171. Femeie, 65 ani din jud. Suceava.



172. Bărbat, 41 ani din jud. Suceava. Comorbidităţi: sarcoidoza.



173. Bărbat, 66 ani din jud. Suceava. . Comorbidităţi: Insuficienţă renală cronică-dializă, Vasculita autoimună, Afecţiune respiratorie cronică.



174. Bărbat, 42 ani din jud. Satu Mare. Comorbidităţi: Alcoolism cronic.



175. Bărbat, 66 ani din jud. Satu Mare. Comorbidităţi: Diabet zaharat



176. Bărbat, 83 ani din jud. Bistriţa-Năsăud. Comorbidităţi: Diabet zaharat tip II, HTA, Cardiopatie ischemica-protezata stent coronarian, Arteriopatie obliteranta membre inferioare cu by pass femuro-popliteu.



177. Femeie, 67 ani din jud. Mehedinţi. Comorbidităţi: afecţiune pulmonară cronică.



178. Bărbat, 60 ani din jud. Ialomiţa.



179. Bărbat, 66 ani din jud Alba. Internat în SJU Alba Iulia, secţia Cardiologie-Infarct Miocardic Acut recent, angină post infarct, cardiopatie ischemica, insuficienta mitrala şi tricuspidiana, HTA.Comorbidităţi: cardiopatie ischemica, HTA, fibroza pulmonara, boala renala cronica – dializa, Diabet Zaharat insulinodependent, Obezitate.



180. Bărbat, 94 ani, jud Arad. Comorbidităţi: cardiopatie cronică, Fibrilatie atrială



181. Bărbat, 55 ani din jud Sălaj. Comorbidităţi: afecţiune pulmonară cronică.



182. Femeie, 70 ani din Bucureşti. Comorbidităţi: afecţiuni cardiace cornice”, a transmis Grupul de Counicare Strategică.



183 .Bărbat, 69 ani din jud. Suceava. Comorbidităţi: Diabet zaharat tip II, Anemie mixta.



184.Bărbat, 46 ani din jud. Neamţ. Fără comorbidităţi identificate.



185.Bărbat, 63 ani din jud Arad.



186. Bărbat,74 ani din jud Arad. Comorbidităţi: HTA std II



187. Bărbat, 55 ani din jud Arad.



188. Femeie, 44 ani din jud Arad.



189. Bărbat, 93 ani din jud Arad.



190. Bărbat, 87 ani din jud Arad. Comorbidităţi: Boala cardiovasculata, CIC



191. Femeie, 52 ani din jud Arad. Comorbiditati: Diabet zaharat tip II, Infarct miocardic in antecedente, Obezitate



192. Femeie, 73 ani din jud Arad. Comorbidităţi: Diabet zaharat tip II, HTA, Obezitate, Neoplasm de colon operat



193. Bărbat, 81 ani din jud. Sibiu. Comorbidităţi: Neoplasm de prostata, HTA, Boala cronica neurologica



194. Bărbat, 83 ani din jud Suceava. Comorbidităţi: CIC, HTA, AVC, DEMENTA



195.Femeie, 50 ani din jud. Suceava.



196. Bărbat, 71 ani din jud. Suceava.



197. Bărbat, 69 ani din jud. Suceava. Comorbidităţi: tromboza artera pulmonara operata



198. Bărbat, 53 ani din jud.Suceava. Era ambulantier la SAJ Suceava.



199. Femeie, 61 ani din jud.Mureş. Pacienta avea condiţii medicale pre-existente: Insuficienţă mitrala. BPOC. “Boala hepatica cronica”.



200. Femeie, 38 ani, din jud Constanţa. Fără posibilă expunere identificată, fără condiţii medicale pre-existente



201.Femeie, 90 de ani din mun.Bucureşti. Condiţii medicale pre-existente: HTA.



202.Bărbat, 57 de ani din mun.Bucureşti. Condiţii medicale pre-existente: HTA şi diabet zaharat.



203. Femeie, 76 de ani din mun.Bucureşti. Conditii medicale pre-existente: Obezitate, Diabet zaharat tip II, Polineuropatie, Boala renala cronica st.III.



204. Barbat, 90 de ani, din jud.Alba.



205. Femeie, 67 de ani, din jud. Botoşani. Conditii medicale pre-existente: Diabet zaharat tip II insulino-necesitant. Cardiomiopatie dilatativa. Bloc de ramura major. Insuficienta aortica, mitrala si tricuspidiana.Insuficienta cardiaca nivel III NIHA.



206. Bărbat, 67 de ani din judeţul Hunedoara., cu diagnosticul Metaplazie mieloida. Diabet zaharat. Insuficienţă respiratorie.



207. Bărbat, 63 de ani, din judeţul Alba. Diagnostic la internare: Pneumonie bilaterală. Insuficienţă respiratorie acută, HTA, Obezitate.



208. Bărbat, 64 de ani din judeţul Hunedoara. Cardiomiopatie dilatativa. HTA. Insuficienţă cardiaca NIHA III/IV. Obezitate.



209. Femeie, 61 de ani din judeţul Hunedoara, cu Ciroza hepatica toxica. Hipersplenism. Ascita. Encefalopatie hepatica gr.II. Pleurezie. Litiaza biliara.



210. Femeie, 60 de ani din judeţul Mureş. Condiţii medicale preexistente: “Boala cardio-vasculara”, HTA.



211. Bărbat, 53 de ani, din judeţul Suceava, internat cu diagnostic Cardiomiopatie dilatativa. Insuficienţă cardiacă cronică. Proteza mecanica aorta. Anuloplastie mitrala



212. Bărbat, 89 de ani, din Bucureşti. Condiţii medicale pre-existente: Boala cardiovasculara cronică



213. Bărbat, 70 de ani, din judeţul Hunedoara. Condiţii medicale pre-existente: HTA



214. Barbat, 70 de ani, din judeţul Sibiu. Condiţii medicale pre-existente: Boala cardiovasculara, renala si pulmonara cronică



215. Bărbat, 68 de ani, din judeţul Sibiu. Condiţii medicale pre-existente: Hepatită cronică etanolica. Boala Parkinson. Chist hidatic peritoneal



216. Bărbat, 35 de ani din Bucureşti. Internat în comă şi suport ventilator şi cu modificări observate prin imagistică medicală la nivel pulmonar. Condiţii medicale pre-existente: Boală renală.



217. Bărbat, 51 de ani din judeţul Bistriţa-Năsăud. A avut contact cu persoane din comunitate care nu au respectat condiţiile de izolare la întoarcerea în ţară.



218. Bărbat, 58 de ani din judeţul Arad.



219. Bărbat, 61 de ani, din judeţul Sibiu Condiţii medicale pre-existente: Diabet zaharat, psoriazis.



220. Bărbat, 85 ani, judeţul Suceava. Condiţii medicale pre-existente: Parkinson, Glaucom.



221. Bărbat, 88 de ani din Bucureşti. Condiţii medicale pre-existente: diabet zaharat, HTA ischemica, neurologica cronica, neoplasm, Alzheimer.



222. Femeie, 80 de ani din Bucureşti. Condiţii medicale pre-existente: diabet zaharat, boala hepatica, cardiovasculară, renală.



223. Bărbat, 81 de ani din jud. Braşov. Condiţii medicale pre-existente: diabet zaharat tip II, obezitate, Insuficienţă mitrală.



224. Bărbat, 64 de ani din judeţul Mureş.Condiţii medicale pre-existente: boală cardiovasculară, diabet zaharat, obezitate.



225. Bărbat, 66 de ani din judeţul Mureş. Condiţii medicale pre-existente: boală renală.



226. Bărbat, 86 de ani din judeţul Hunedoara. Condiţii medicale pre-existente: HTA, demenţă, BPOC, imobilizat la pat.



227. Femeie, 70 de ani din judeţul Alba. Condiţii medicale pre-existente: diabet zaharat tip II, HTA, nefropatie diabetică.



228. Femeie, 48 de ani din judeţul Vrancea. Condiţii medicale pre-existente: Obezitate gradul II.



229. Femeie, 64 de ani din Bucureşti. Condiţii medicale pre-existente: Boală cardiovasculară, Boală renală.



230. Bărbat, 83 de ani din judeţul Hunedoara.



231. Barbat, 57 de ani din judeţul Suceava.



232. Bărbat, 59 ani din judeţul Suceava.



233. Femeie, 56 ani din judeţul Suceava.



234. Bărbat, 56 ani din judeţul Bistriţa-Năsăud. Revenit din Italia pe 10.03.2020, aflat în auto-izolare la domiciliu până pe 24.03.2020. Internat pe 05.04.2020 cu febra, tuse, astenie, dispnee, mialgii. Diagnostic de internare: Suspect COVID-19. Diabet zaharat tip I, HTA stadiul I.



235. Bărbat, 71 ani din judeţul Suceava. Condiţii medicale pre-existente: HTA. AVC. Hemipareză. Guta. Diabet zaharat tip II complicat. Anevrism de artera bazilara. Tromboflebita. Obezitate.



236. Bărbat, 47 ani din judeţul Suceava. Condiţii medicale pre-existente: HTA. Hipoacuzie.



237. Bărbat, 72 ani din judeţul Suceava. Condiţii medicale pre-existente Diabet zaharat tip II.



238. Femeie, 67 ani din judeţul Timiş.



239. Femeie, 78 ani, din judeţul Covasna. Contact cu fiica, asimptomatică, la randul ei contact cu alt caz.



240. Bărbat, 49 ani din judeţul Covasna. Condiţii medicale pre-existente: Transplant renal.



241. Femeie, 69 ani din Bucureşti. Comorbidităţi: Boala ischemica cronica, Valvulopatie mitrala, Hipertensiune pulmonara secundara, Diabet zaharat tip II, Insuficienta venoasa cronica, Tulburare neuro-cognitiva.



242. Femeie, 72 ani din Bucureşti. Pacientă cu insuficienţă renală cronică dializată în centru de dializă.



243. Femeie, 63 ani din judeţul Vrancea. Comorbidităţi: Diabet zaharat tip II, HTA, Hipotiroidie, Insuficienta hipofizara.



244. Femeie, 62 de ani din judeţul Galaţi. Comorbidităţi: AVC sechelar.



245. Femeie, 81 de ani din judeţul Galaţi. Comorbidităţi: demenţă.



246. Bărbat, 71 ani din judeţul Timiş. Comorbidităţi: HTA

247. Bărbat, 59 ani din judeţul Teleorman. Condiţii medicale pre-existente: HTA şi ICC, aflat în tratament.

248. Bărbat, 60 ani din judeţul Braşov. Condiţii medicale pre-existente: Tumora de cap de pancreas. Diabet zaharat insulino-dependent. HTA. Ulcer gastric operat.

249: Bărbat, 79 ani, judeţul Arad. Internat în Spitalul Clinic Judeţean Arad în data de 8.04.2020 cu Pneumonie. Insuficienţă respiratorie acută. Comorbiditati: Sechele TBC, Cardiopatie ischemica, Bloc de ramură dreaptă

250: Femeie, 45 ani, judeţul Arad. Comorbiditati: Obezitate gr. II/III

251: Bărbat, 66 ani, judeţul Gorj. Comorbiditati: Insuficienţă cardiacă, Cardiomiopatie dilatativa. Emfizem pulmonar. Bloc atrio-ventricular. Pleurezie masiva. BPOC

252: Femeie, 77 ani, Bucuresti. Comorbiditati: Insuficienţă Renală Cronică

253: Femeie, 74 ani, judeţul Hunedoara. Comorbiditati: HTA

254: Femeie, 69 de ani, din judeţul Timiş Comorbiditati: Boala cardiovasculara. Persoana întoarsă din Germania.

255: Bărbat, 49 de ani, din judeţul Mureş. Comorbiditati: Boala cardiovasculară si HTA, Diabet zaharat, Obezitate, steatoza hepatica, boala renala, hiperparatiroidism

256: Femeie, 76 de ani, din judeţul Mureş. Comorbiditati: Diabet zaharat, Parkinson, fractură de col femural

257: Bărbat, 84 de ani, din judeţul Neamţ. Comorbiditati: Boala renală cronică. Persoana dializată la un centru în care au fost şi alte cazuri confirmate.

258: Bărbat, 75 de ani din judeţul Bacău. Boli preexistente: Pneumopatie acuta, Insuficienta respiratorie acuta. BPOC. HTA. ICC. Insuficienţa renala acuta



259: Bărbat, 53 de ani, din judeţul Bacău. Boli preexistente: Pneumonie bilaterală. Insuficienţă respiratorie acută severă. HTA. Obezitate.

260: Bărbat, 53 de ani din judeţul Bacău. Condiţii medicale pre-existente: diabet zaharat. Contact cu caz care a revenit din Dubai.

261: Femeie, 47 de ani din judeţul Bihor.

262: Femeie, 80 de ani din municipiul Bucureşti. Condiţii medicale pre-existente: Boală cardiovasculară.

263: Bărbat, 50 de ani din judeţul Galaţi. Condiţii medicale pre-existente: HTA. Diabet zaharat. Revenit din Spania pe 13.03.2020. Condiţii medicale pre-existente: Obezitate morbida, CIC, HTA, Diabet zaharat tip II.

264: Bărbat, 46 de ani din judeţul Suceava. Condiţii medicale pre-existente: Obezitate morbida, CIC, HTA, Diabet zaharat tip II

265: Femeie, 80 de ani din judeţul Timiş. Condiţii medicale pre-existente: Boală cardio-vasculară. Diabet zaharat tip II. Contact cu caz confirmat

266: Bărbat, 42 de ani din judeţul Constanţa. Condiţii medicale pre-existente: obezitate, hiperglicemie (incontrolabila cu insulina).

267: Bărbat, 65 de ani din judeţul Braşov. Condiţii medicale pre-existente: Diabet zaharat tip II, angiopatie periferica, polineuropatie, obezitate, cardiopatie ischemica, IMA vechi.

268: Bărbat, 72 de ani din judeţul Braşov. Condiţii medicale pre-existente: insuficienţă hepato-renala cronica, DZ tip II.

269: Bărbat, 51 de ani din judeţul Sibiu. A fost contact de salon cu un caz confirmat. Condiţii medicale pre-existente: ciroza hepatică etanolica decompensate, trombocitopenie, hipersplenism, varice esofagiene grd. II, HTA, tiroidita autoimuna, obezitate grd. II.

270: Femeie, 78 de ani din judeţul Ilfov. Internat în Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, secţia cardiologie, până în data de 20.03.2020. Externată, starea generala se deterioreaza şi se interneaza în data de 29.03.2020 la INBI Matei Balş.