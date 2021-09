Zilele Guvernului Cîţu sunt numărate. Competiţie de moţiuni în Parlament

Marcel Ciolacu este cel care are în mâini soarta Guvernului Cîţu. PSD, USR PLUS şi AUR au voturile necesare pentru trântirea Guvernului FOTO Inquam Photos / George Calin

Guvernul Cîţu se confruntă cu două moţiuni de cenzură, una care va fi dezbătută şi votată marţi, depusă de PSD ieri, în timp ce a fost doua, depusă de USR PLUS şi AUR la începutul lunii septembrie, nu are nici în prezent o zi exactă a dezbaterii şi votării.

Cum s-a ajuns în această situaţie

Curtea Constituţională a admis ieri sesizarea formulată de Guvern şi a constatat că există conflict de natură constituţională între Executiv şi Parlament pe tema moţiunii de cenzură a USR şi AUR, însă a cerut dezbaterea şi votarea acesteia, deoarece semnăturile, adică principalul motiv al liberalilor când au atacat documentul la CCR, au fost în regulă. „Curtea a constatat că moţiunea de cenzură a fost depusă cu întrunirea numărului de semnături necesare. Însă, Parlamentul, în ansamblul său, a încălcat art.1 alin.(5) din Constituţie coroborat cu art.94 alin.(1) din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, precum şi art.113 alin.(2) din Constituţie. Parlamentul nu a dezbătut moţiunea de cenzură, astfel că nu a finalizat procedura iniţiată şi continuă să încalce art.113 din Constituţie. În consecinţă, au fost încălcate şi prevederile constituţionale ale art.1 alin.(3) privind statul de drept şi alin.(4) privind echilibrul puterilor în stat”, precizează comunicatul CCR.

Traducerea prevederilor constituţionale şi regulamentare este că Parlamentul ar fi trebuit să comunice depunerea moţiunii şi documentul către Guvern din ziua în care a fost înregistrat. Ceea ce Ludovic Orban şi Anca Dragu, cei doi şefi ai Parlamentului, nu au făcut pentru că în seara depunerii nu a existat cvorum de şedinţă la BPR, după ce liberalii şi o parte din social-democraţi au lipsit. La fel s-a întâmplat la următoarele trei şedinţe. În ceea ce priveşte semnăturile, chiar dacă unele au fost scanate, CCR nu a spus că ar fi existat vreo problemă.

Tergiversarea moţiunii AUR şi USR PLUS

Reacţia premierului a fost că Parlamentul trebuie să aştepte publicarea în Monitorul Oficial a motivării. „Trebuie să aşteptăm motivarea CCR. O decizie a CCR trebuie în integralitatea ei respectată de toată lumea, inclusiv de Parlament. CCR a spus că e conflict juridic, iar pentru a închide acest conflict trebuie să meargă la vot. Ce văd eu, ca soluţie, să fie respinsă. Dacă nu, vom avea CCR din nou şi veţi vedea ca am avut dreptate”, a precizat Florin Cîţu, care astfel a devoalat planul atacării de către Guvern a moţiunii de cenzură, din nou, la CCR. Mai mult, premierul s-a victimizat că este sub tirul atacurilor din toate părţile. „În Parlament este un festival şi o competiţie a celor care vor să destabilizeze ţara şi să arunce ţara în haos, pe de-o parte PSD, pe de altă parte USR şi AUR. Noi ne concentrăm pe guvernare. Noi am avut discuţii despre salariul minim”, a declarat Cîţu.

În şedinţa de Birouri Permanente Reunite, cel mai mare susţinător al aşteptării motivării moţiunii de cenzură a AUR şi USR PLUS nu a fost un liberal din echipa Cîţu, ci Sorin Grindeanu, prim-vicepreşedinte al PSD. Grindeanu a venit inclusiv cu interpretarea potrivit căreia, în motivare, CCR ar putea spune că moţiunea de cenzură prezintă anumite probleme. Şedinţa de BPR nu este accesibilă opiniei publice, însă unul din liderii AUR, George Simion, a filmat şi transmis în direct reuniunea conducerii Parlamentului. „Domnii Roman şi Grindeanu poate nu înţeleg. Cu fiecare minut care creşte, noi încălcăm articolul 113. Asta scrie clar în comunicat”, a fost replica dată de Andrei Lupu, unul dintre juriştii USR PLUS, în şedinţa de BPR.

PSD punctează electoral

Însă pe lângă controversele legate de moţiunea USR PLUS şi AUR, PSD a venit cu propria moţiune de cenzură. „Dragi colegi de la USR-PLUS şi AUR, vă aşteptăm acum să dovediţi prin vot că nu-l mai doriţi pe Florin Cîţu la Palatul Victoria”, a fost mesajul scurt şi la obiect al liderului PSD, Marcel Ciolacu, adresat celorlalţi contestatari ai premierului.

PSD a reuşit să-şi impună calendarul dorit pentru moţiunea de cenzură, adică joi va fi citirea acesteia, iar marţi vor avea loc dezbaterea şi votarea acesteia. AUR s-a pronunţat dinainte de stabilirea calendarului şi a subliniat că va vota pentru demiterea lui Florin Cîţu.

Cu o poziţie similară a venit şi USR PLUS, care a închis ochii la faptul că prima moţiunea de cenzură care va ajunge la vot este cea a PSD. Prin urmare, formaţiunea condusă de Dan Barna şi Dacian Cioloş va vota demersul iniţiat de social-democraţi. Cele trei partide au împreună 280 de voturi, cu peste 40 peste cele necesare.

Anunţul privind calendarul moţiunii de cenzură l-a prins pe Florin Cîţu la prima şedinţă de Birou Executiv (BEx) pe care a condus-o din calitatea de preşedinte de partid. „Nu e nicio problemă. Asta e politica. It’s ok”, le-a spus Cîţu colegilor, potrivit unor surse participante. În conferinţa de presă susţinută după BEx, care s-a terminat după un singur minut, Cîţu a declarat că va pune capăt oricărei relaţii cu USR PLUS dacă partidul votează moţiunea PSD.