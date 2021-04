Vlad Voiculescu: „PNL şi Nicuşor Dan nu şi-au ţinut cuvântul”. Voiculescu afirmă că timp de 100 de zile în care ar fi trebuit să fie viceprimar nu a primit atribuţii

„Au trecut aproape 100 de zile de când am fost ales (...) în care nu am primit atribuţii şi nu am putut să fac decât mici analize pe care aş fi putut să le fac stând acasă pe canapea, câutând pe internet. Asta este tot ce am putut să fac în 100 de zile la Primărie, pentru că PNL şi Nicuşor Dan nu şi-au ţinut cuvântul şi nu şi l-au ţinut până astăzi, ăsta este adevărul adevărat”, a declarat, duminică, la Pro TV Plus, Vlad Voiculescu, vorbind despre alegerile locale.





Voiculescu susţine că „viceprimarul Horia Tomescu, care este medic, încă nu are dreptul de semnătură pentru a se ocupa, printre altele, de spitalele din Bucureşti care au aceeaşi conducere, de pe vremea doamnei Firea, a domnului Oprescu”.





„Sunt mandate aproape fără final, fără sfârşit”, a adăugat Voiculescu.





Acesta a precizat că nu regretă plecarea la Ministerul Sănătăţii.





„Am considerat că a fost o decizie bună să merg la Guvern, la Ministerul Sănătăţii acolo unde puteam să fac mai multe”, a ai declarat Voiculescu.





În decembrie 2020, Vlad Voiculescu a renunţat la funcţia de viceprimar al Capitalei pe care ar fi urmat să o ocupe şi a cărei preluare a fost tergiversată din cauza unor contestaţii în instanţă.