VIDEO Dedicaţie jignitoare pentru românii din străinătate, primită de „naşul Bădălău“: „Să vină diaspora că noi ne pi**m pe ea“

Update: Niculae Bădălău neagă că ar fi cântat o astfel de melodie şi dezaprobă jignirile aduse cetăţenilor români din străinătate.

„Nu ştiu cine e ăsta. M-a mai sunat cineva şi mi-a spus o minune. Am fost la o petrecere la care erau unii care cântau tot felul de tâmpenii. Le dezprob total, habar nu am, nici nu am auzit frazele alea mizerabile pe care le-au spus ei. Eu sunt om serios, cum pot să spun asemenea chestii, despre ce vorbim. În viaţa asta sunt şi oameni care bat câmpii şi sunt exaltaţi.

Asta nu înseamnă că dacă eu am fost acolo, eu aprob sau eu am comandat nebuniile alea, exclus. Eu cred că e făcătură, habar nu am. Mă cunoaşteţi foarte bine şi din declaraţiile publice, că nu aprob aşa ceva şi nu folosesc limbajul ăsta. Cum să spun eu aşa ceva despre nişte oameni?”, a declarat Nicolae Bădălău pentru Newsweek România.

Unul dintre liderii PSD, senatorul Niculae Bădălău, a fost surprins la o petrecere la care i se dedica o melodie cu tente jignitoare pentru cetăţenii din diaspora. În imaginile făcute publice de un participant la eveniment se aude cum artistul îl invită pe Niculae Bădălău să cânte împreună.

„Pentru naşul Nicu Bădălău şi pentru tot PSD-ul, să cântăm şi noi o strofă, nu e porno, poate e puţin deplasată aşa, dar şi ăştia zic m**e PSD. Să vină diaspora, că noi ne pi**m pe ea!”, se înţelege în video-ul postat pe Facebook.