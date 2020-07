Victor Ponta anunţă că Pro România va avea candidat propriu în Bucureşti: Nu ai cum să te ascunzi sub fusta cuiva la locale

Ponta a afirmat că Nicuşor Dan şi Gabriela Firea au calităţi, dar ”este foarte mult loc de altceva faţă de cei doi candidaţi”.

Victor Ponta a fost întrebat, luni seară, la Digi 24, dacă va candida la Primăria Capitalei şi a răspuns: ”Ăsta este un lucru pe care Pro România şi aliaţii săi îl va anunţa în 25 iulie – exact cine sunt cadidaţii la fiecare sector, la consiliul general şi în toată ţara. Pot să vă spun cu siguranţă, am luat decizia, candidăm peste tot, începând cu Bucureştiul, cu candidaţii Pro România, lucru normal până la urmă dacă vrei să te afirmi. Dacă eşti un partid nou - am participat la două alegeri, europarlamentare şi prezidenţiale – nu ai cum să te ascunzi sub fusta cuiva la locale”.