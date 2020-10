Versiunea lui Ciolacu despre chiolhanul PSD din Buzău: Orban şi ai săi folosesc Poliţia Română în scopuri politice

”Orban şi ai săi folosesc Poliţia Română în scopuri politice. Este o ruşine! Asta arată cât de disperaţi sunt şi cât de jos au ajuns! Nu am văzut nicio conferinţă de presă a Poliţiei atunci când Orban şi miniştrii săi beau şi chefuiau la guvern în timp ce românii erau închişi în case. Nici când liderii PNL făceau paranghelii şi reuniuni politice cu sute de persoane”, a scris Marcel Ciolacu duminică pe Facebook.



El explică şi cum au decurs evenimentele la restaurantul pensiunii respective şi adaugă că va plăti amenda.



„În fapt, lucrurile stau aşa: judeţul Buzău este în scenariul verde, fapt pentru care este permisă operarea restaurantelor la interior. De asemenea, conform legii, la masă nu este obligatorie purtarea măştii. Am luat masa împreună cu familia mea, iar, la un moment dat, au venit mai mulţi colegi la masă cu noi. Ştiu că nu ar fi trebuit să se întâmple acest lucru, chiar şi pentru câteva minute. De aceea, am transmis astăzi dimineaţă poliţiei toate datele celor care au fost la masă. Voi plăti amenda. Este o regulă pe care trebuie să o respectăm toţi”, a completat Ciolacu.



Liderul PSD precizează că probabil România ar fi într-o altă situaţie, dacă PNL s-ar concentra pe combaterea pandemiei, aşa cum se focusează pe Opoziţie.



„Dacă PNL s-ar concentra pe combaterea pandemiei, aşa cum se concentrează şi pe Opoziţie, atunci probabil că România nu s-ar fi situat astăzi în cele mai negre topuri europene la nivel de pandemie!”, a conchis Marcel Ciolacu.



Imagini cu liderul PSD Marcel Ciolacu, în restaurantul unei pensiuni, nerespectând măsurile de distanţare socială au fost difuzate sâmbătă seară de Realitatea Plus, senatorul PSD Lucian Romaşcanu explicând ulterior că au fost trei grupuri la trei mese, că poza e făcută când s-au aşezat toţi la masă pentru scurt timp, şi că în urma apelului la 112 făcut de cel care a făcut fotografia, a venit şi poliţia, care nu a constatat nereguli.



Purtătorul de cuvânt al Poliţiei Române Georgian Drăgan a anunţat că toate persoanele care apar în imaginile care îl prezintă pe liderul PSD Marcel Ciolacu la restaurantul unei pensiuni din Buzău au fost identificate şi au fost aplicate amenzi în valoare totală de 21.000 de lei, din cauza nespectării normelor în vigoare privind prevenirea infectării cu virusul SARS-CoV 2, fiind mai multe de 6 persoane la o masă.