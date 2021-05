Vasile Dîncu, de Ziua Europei: Am privit Europa ca fiind un fel de Moş Crăciun / Până acum nu am dus un proiect românesc la Bruxelles

"Europa ne suportă greu din cauza lipsei noastre de performanţă. Am lucrat la primul proiect european care nu a început la 1 ianuarie 2007, dosarele s-au închis în 2004 şi cea mai grea muncă pentru a compatibiliza sistemul statului românesc post comunist, cum era atunci, cu un proiect european. A fost un efort de reflecţie, am lucrat alături de universităţi, patronate, toată lumea a participat la un proiect colectiv. Pe Vasile Puşcaş îl ura toată lumea pentru că venea cu reguli, cu schimbări în domeniul economic. E uşor să pescuieşti în ape tulburi în perioada de după Revoluţie. Chiar dacă acum suntem cei care credem în următoarea utopie: natura a creat piaţa, piaţa a creat capitalismul şi capitalismul aduce fericire. Această utopie, această ecuaţie a fost foarte greu să o implementăm în România, în acea perioadă. Noi am participat împreună la construcţia unor proiecte concrete pentru România europeană şi suntem mândri că am participat atunci, când am pregătit dreptei triumful din 2007, să fi făcut ce am putut noi în acea perioadă. Cred că noi ar trebui să recunoaştem şi să fim mândri că suntem contemporani cu un proiect, cel mai important şi generos din toate timpurile. Este un proiect de stânga, este un proiect pentru Europa socială. Din păcate, Europa nu a avut politicienii care să pună acest vis în realitate”, a declarat Vasile Dîncu, duminică, la un eveniment organizat de PSD cu ocazia Zilei Europei.





Vasile Dîncu a vorbit şi despre primul studiu pe care l-a făcut, ca sociolog, despre speranţele românilor în ceea ce priveşte Uniunea Europeană, iar aceştia vedeau UE ca pe un Moş Crăciun care aduce bani de cheltuit.





"Din păcate, primul studiu pe care l-am făcut în 2001, despre speranţele românilor în Europa, mi-a arătat un model care este total inadecvat la ceea ce urma să se întâmple, modelul Moş Crăciun. Am privit Europa ca fiind un fel de Moş Crăciun care vine cu bani şi noi trebuie numai să îi cheltuim. Acest model a rămas până astăzi pentru că până la urmă a apărut şi Moş Crăciun, a apărut şi Santa Claus şi a rămas modelul. Închipuiţi-vă - şi aici o să fac referire la PNRR - PNRR arată că guvernul din acest moment nu înţelege nimic despre ce ar trebui să fie acel proiecte. Nu este vorba despre o cerere de proiecte, oricât de bine ar fi făcute ele, în PNRR, este vorba de reforma societăţii în toate domeniile”, a afirmat Dîncu.





Liderul social-democrat l-a criticat pe preşedintele Klaus Iohannis pentru felul în care a anunţat că aduce 80 de miliarde de euro de la Uniunea Europeană.





"Nu te întreabă nimeni cum ai cheltuit banii pe calculatoare în şcoli, te întreabă ce ai făcut cu ele, care sunt rezultatele. Şi cred că metafora aceea a dreptei, cum se duce preşedintele României, Klaus Iohannis, la Bruxelles şi aduce 80 de miliarde şi geanta, era o geantă mare pe care o căra. Cred că aia arată că noi am rămas în continuare la această idee a lui Moş Crăciun. Dincolo de faptul că Klaus poate fi şi Santa Claus. Dacă preşedintele în loc să spună vă aduc 80 de miliarde ar fi spus că sunt în al doilea mandat în care am numai cu istoria contract, nu mai trebuie să fiu ales, vreau să schimb societatea românească. Vreau să fac ceva ca să schimb, să aduc un pic de reformă. Atunci ar fi fost mai greu, nu l-ar fi aprobat nici cei din partidul lui pentru că cei care se află în acest moment la conducerea statului vor mai degrabă să se folosească de structurile statului aşa cum sunt şi să folosească defectele statului, nu să schimbe ceva”, a declarat Vasile Dîncu.





Preşedintele Consiliului Naţional al PSD consideră e că nu trebuie să fim triumfalişti, deoarece nu ne-am dus cu proiecte româneşti la Bruxelles.





"Nu trebuie să fim triumfalişti pentru că până acum nu am dus un proiect românesc la Bruxelles. Ştiu cum s-a făcut cea mai mare parte din proiectul românesc, mai degrabă am tradus aquis-ul comunitar şi nu am valorificat nici acel 30 la sută desre care se spune că poţi să îţi faci propria libertate. Într-un fel, am ratat mare parte din proiectul european al României, dar pe de altă parte, trebuie să recunoaştem, România s-a schimbat foarte mult în ultimii ani şi este un efect al modelului european”, a declarat Dîncu.

Liderul PSD s-a referit, în încheiere, şi la ursul Arthur.





"Noi trebuie să dialogăm, să venim cu soluţii. Să luăm ultimul scandal, cu regele urşilor din România, regele Arthur, un nume neaoş românesc, arată că suntem cosmopoliţi. Dacă noi ne-am fi dus la Bruxelles să invităm pe prietenii noştri europeni să îşi repopuleze şi ei pădurile cu urşi pentru că avem, avem urşi în plus, să îşi repopuleze pădurile, să sufere şi locuitorii lor de atacurile urşilor, nu numai cei din Harghita şi Covasna, atunci am vedea că am putea să echilibrăm această relaţie cu Europa şi să venim cu aportul nostru pentru că cred că acesta este foarte important”, a conchis Vasile Dîncu.