USR şi PLUS au bătut palma pentru candidaturile la Sectorul 1. Clotilde Armand, propunerea de primar, Diana Buzoianu deschide lista de consilieri

Ieri, 6 martie 2020, USR şi PLUS Sector 1 au încheiat un acord pentru alegerile locale din iunie 2020. Conducerile cele două filiale au agreat, cu unanimitate, protocolul de colaborare care prevede lista de candidaţi pentru Consiliul Local al Sectorului 1. Lista va fi deschisă de Diana Buzoianu, preşedinta PLUS Sector 1. Cei doi viceprimari propuşi prin acordul birourilor reunite ale ambelor filiale sunt Diana Buzoianu şi Oliver Păiuşi”, s earată într-un comunicat al Alianţei PLUS Sector 1.

„Lista de consilieri locali pe care o propunem cetăţenilor Sectorului 1 are o componenţă echilibrată. Avem oameni cu experienţă care luptă de ani cu sistemul, avem oameni tineri şi plini de energie, cu specializări diverse şi opinii fundamentate. Nu mai vrem să asistăm la o majoritate în Consiliul Local care votează fără să citească proiectele de hotărâre, care mimează democraţia locală în detrimentul tuturor. Cu aceasta echipă de consilieri în Sectorul 1, vom schimba practicile care ne ţin în subdezvoltare de 30 de ani”, asigură Clotilde Armand, candidatul Alianţei USR PLUS la Primăria Sectorului 1 şi preşedinta filialei USR Sector 1.

„A venit momentul să ne luptăm pentru un Sector 1 care să fie, real, al nostru. A venit momentul să luptăm pentru aceleaşi standarde de viaţă ca în celelalte capitale europene cu ale căror resurse deja ne putem compara. De 30 de ani trăim într-o logică condusă de interesele unor grupuri restrânse. În câteva luni putem să spunem, împreună, că ne-am săturat.”, a declarat Diana Buzoianu, preşedinta filialei PLUS Sector 1.

Raportul în ceea ce priveşte locurile de consilieri este de şapte la patru în favoarea USR, cu toate că PLUS a insistat pentur un raport de şase la cinci.