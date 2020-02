Un fost ministru al Sănătăţii prezintă „greşelile” care s-au făcut până acum în România privind gestionarea coronavirus

Nicolae Băniciou a prezizat că urmăreşte „cu multă atenţie” cum gestionează România problema legată de Coronavirus şi a identificat mai multe erori făcute de stat.







„Urmăresc cu multă atenţie tot ce se întâmpla in zona publica legat de Coronavirus in ţara noastră şi am decis sa pun aici citeva idei .

Având in vedere cazul pacientului care vedea din Romania depistat cu infecţia respectiva in Italia , ar trebui sa intram pe ultimii metri ai pregătirii noastre pentru astfel de cazuri in Romania.Citeva greşeli deja s-au făcut, haideţi sa evitam producerea altora :1. Nu mai publicaţi locaţiile carantinelor !!! Este şi ilegal şi contraproductiv !2. Intariti controlul pe toate tipurile de puncte de frontiera - terestre , aeriene şi fluviale . Sunt puncte terestre care nu au asigurat un control eficient - cred ca MAI ar trebui sa le ştie pina acum !3.Refaceti urgent stocurile de materiale sanitare !nu aşteptaţi pina in Martie !!!vezi mai jos declaraţiile directorului unifarm !4. Ministerul Sanatatii sa împuternicească ONAC sa cumpere urgent materiale sanitare şi sa refacă stocurile5. Elaboraţi rapid un ghid preluat de la OMS pentru DSP uri in sensul de a aplica protocolul internaţional pentru un posibil astfel de pacient6.atentie la resursa umană deficitara in unităţile sanitare - trebuie informaţi şi pregătiţi urgent pentru aceasta situaţie7. Verificaţi standardul dezinfectantilor şi modul de aplicare in unităţile sanitare8. Comunicare interinstituţională mai buna”, arată Nicolae Bănicioiu într-un mesaj pe Facebook