Tradiţie în PSD: mazilirea foştilor premieri din partid. Cum a reuşit PSD să rămână fără patru foşti şefi de Guvern

Cel mai mare partid din Parlament şi formaţiunea care asigură guvernarea, PSD, a arătat că puterea şefului Guvernului e trecătoare. Odată cu înlocuirea unui premier din fruntea Guvernului, zilele îi sunt numărate, iar până la excludere sau până la a-l determina să-şi dea demisia e un singur pas. În prezent, PSD a ajuns să-şi îndepărteze ultimii patru şefi ai Guvernului. Trei premieri (Adrian Năstase, Victor Ponta şi Sorin Grindeanu ) au fost excluşi, în timp ce alt fost lider de la Palatul Victoria, Mihai Tudose, şi-a dat demisia, pentru a se înscrie într-un partid condus de un alt fost şef al Guvernului Victor Ponta.

De altfel, Tudose e ultimul care a spus „adio“ PSD, după ce fostul lider de la Platul Victoria a fost tot mai izolat în formaţiune de Liviu Dragnea şi anturajul acestuia. „Chiar şi în cele mai grele momente prin care a trecut PSD am avut speranţa că lucrurile se vor îndrepta. Astăzi, această speranţă a dispărut după ce în ultimul an am constatat cu tristeţe că o parte din actuala echipă de conducere a partidului a înlocuit agenda publică cu agende personale, că orice încercare de dialog şi dezbatere internă a problemelor reale ale României nu este luată în seamă. Că orice încercare de democratizare a deciziilor politice este sortită eşecului“, a scris Mihai Tudose, marţi, în mesajul în care îşi anunţa despărţirea de PSD.

De altfel, Mihai Tudose a început să intre în dispute cu Liviu Dragnea încă din octombrie 2017. Prima problemă: insistenţa lui Tudose de a scăpa de miniştrii care aveau problem cu Justiţia. Până la urmă, Tudose s-a impus atunci şi şi-au dat demisia Sevil Shhaideh din fruntea Ministrului Dezvoltării şi Rovana Plumb de la Fonduri Europene. Plumb a scăpat de acuzaţiile procurorilor după ce Parlamentul nu a încuviinţat începerea urmăririi penale. Până la urmă, Tudose a fost forţat să demisioneze în ianuarie 2018, după un conflict cu Dragnea şi Carmen Dan.

Executarea tandemului Ponta-Grindeanu

Tensiunile au ajuns la apogeu după ce fostul premier a semnat o scrisoare anti-Dragnea, în luna septembrie, mai mulţi semnatari ai acesteia fiind excluşi din partid, cum s-a întâmplat cu Adrian Ţuţuianu şi Marian Neacşu, în timp ce lideri ca Tudose, Paul Stănescu şi Marcel Ciolacu au intrat doar în dizgraţia conducerii. Deznodământul conflictului Tudose-Dragnea s-a materializat în plecarea acestuia în Pro România. În această formaţiune şi-a găsit locul şi a devenit principalul vector de imagine Victor Ponta, tot un fost premier exclus din PSD de Dragnea. În iunie 2017, Ponta şi şeful de atunci al Guvernului, Sorin Grindeanu, erau excluşi la pachet pentru că premierul nu a vrut să-şi dea demisia, la cererea conducerii partidului. „Sub conducerea domnului Dragnea şi la solicitarea lui, venit din Partidul Democrat, PSD înţeleg că îşi exclude, în două zile consecutive, cei doi premieri. Pe domnul Năstase nu l-a mai reprimit“, declara Ponta ziua în care fusese anunţat că va fi exclus.

Ponta a continuat să-l atace frecvent pe Liviu Dragnea şi să atragă mai mulţi social-democraţi în partidul său. În schimb, Sorin Grindeanu, după ce l-a criticat pe preşedintele PSD mai multe luni, a acceptat să fie numit într-o funcţie politică: şef al Agenţiei Naţionale de Reglementare în Comunicaţii (ANCOM). Aşadar, aproape peste noapte a uitat de ceea ce spunea după ce PSD dăduse jos propriul guvern, o premieră în istoria postdecembristă a României.

Năstase, exclus după condamnare

Şi Adrian Năstase, fost premier al României în perioada 2000-2004 şi unul dintre social-democraţii care au criticat modul de luare a deciziilor în PSD în ultimii ani, a trecut prin episodul îndepărtării din partid. Năstase a fost exclus din partid în iunie 2012, după ce a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru finanţarea ilegală a campaniilor PSD în Dosarul „Trofeul Calităţii“. Anunţul excluderii sale la acea vreme era făcut de Victor Ponta, pe atunci preşedinte al partidului, acesta sublininid că PSD era obligat de prevederile statutare. Năstase a precizat pentru „Adevărul” că nu a fost vorba de o excludere propriu-zisă, ci PSD a introdus „în normele interne o interdicţie în a fi membri cei condamnaţi pentru fapte de corupţie“. Din acest motiv, fostul premier nici nu a încercat revenirea în partid.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: