Tensiuni între PLUS şi USR. Etapa ironiilor

Prezenţa la Strasbourg nu l-a împiedicat pe fostul premier Dacian Cioloş, liderul PLUS şi copreşedinte al Alianţei 2020 USR-PLUS, să critice modul cum se comportă partenerii săi de coaliţie, mai ales în contextul blocajului privind negocierile pentru localele şi parlamentarele de anul viitor. Dacian Cioloş a ironizat atitudinea lui Dan Barna de la ultimul Congres al USR, acolo unde cel din urmă a apărut cu o pereche de pantofi nonconformişti, care au dus la numeroase comentarii în spaţiul public, dar care a vorbit inclusiv de filmul Matrix, unde a încurcat culorile celor două tipuri de pastile oferite personajului principal.

„Campania pentru prezidenţiale începe abia în toamnă. Nu e deloc târziu, nu vă faceţi nicio grijă. Decât să alimentăm discuţii sterile acum, concentrate pe persoane şi pe trecutul lor şi unde au lucrat şi ce au făcut, noi discutăm despre substanţă, despre conţinut. Eu cred că asta aşteaptă românii, cel puţin cei care ne-au votat pe noi la alegerile europarlamentare. Românii aşteaptă conţinut, să vadă ce idei avem pentru România, nu să vadă cu ce costum s-a îmbrăcat cutare, ce pantofi a avut, pastile a mai luat“, a declarat Cioloş, la Strasbourg, într-un interviu pentru HotNews. De altfel acesta a cerut să se evite pe cât e posibil acţiuni care ar putea fi mai degrabă amuzante decât utile.

De asemenea, fostul premier le-a atras atenţia celor din USR că ar trebui să se concetreze mai mult pe pregătirea alegerilor parlamentare, deoarece o eventuală câştigare a funcţiei de preşedinte al ţării nu înseamnă şi preluarea guvernării. „Eu am spus de când am înfiinţat noi partidul, obiectivul nostru este să ajungem la guvernare în 2020. Vrem să-i convingem şi pe colegii din USR, care vorbesc foarte mult de preşedinţie, că noi trebuie să guvernăm România. Chiar degeaba am câştiga preşedinţia, dacă nu avem guvernarea“, a continuat Cioloş.

Nu în ultimul rând, fostul premier a punctat faptul că nu el colaborează în prezent cu PNL, ci colegii săi de la USR. Motivul: USR-iştii sunt în Parlament, în timp ce PLUS nu are deputaţi sau senatori.

Împărţirea locurilor, problematică

Una dintre probleme este modul de funcţionare al alianţei. USR a cerut fuziune între cele două partide, apoi candidaţii la alegerile locale şi parlamentare să fie stabiliţi în urma unor alegeri interne. Cioloş refuză fuziunea înainte de 2021, pe motiv că vrea să ducă mai departe proiectul politic PLUS, nu să-l topească. Fostul premier a propus alianţă între cele două partide pentru următoarele trei rânduri de alegeri: prezidenţiale, locale şi parlamentare. Pentru Cotroceni, lucurile sunt rezolvate: Barna candidat.

Însă pentru locale şi parlamentare, PLUS a cerut paritate pe liste, deci egalitate deplină între cele două partide, solicitare refuzată vehement de USR. Negociatorii USR au propus în primă fază un raport de doi la unu pe liste în favoarea USR. PLUS a refuzat. A doua ofertă dinspre Dan Barna: USR să primească din start 43 de locuri eligibile pentru Parlament, cât a obţinut în 2016, iar restul locurilor să se împartă paritar. PLUS a refuzat din nou.

