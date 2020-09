Surse. Marea surpriză din Bucureşti. Ce fief PSD ar putea fi câştigat de USR-PLUS

La ora 14.00, potrivit surselor Adevărul, lupta arată astfel:

Sectorul 1: Dan Tudorache (PSD) are un mic avans în faţa lui Clotilde Armand (USR - PLUS - PNL), care poate fi anulat pe parcursul zilei. În prima parte a zilei a ieşit la vot, în mod tradiţional, electoratul de stânga.



Sectorul 2: Radu Mihaiu (USR-PLUS-PNL) conduce în opţiunile electoratului, în condiţiile în care Dan Cristian Popescu (PSD) şi Neculai Onţanu (ADER) se luptă pe acelaşi electorat. Lupta e foarte strânsă.



Sectorul 3: Robert Negoiţă îşi păstrează statutul de favorit. În plus, prezenţa la vot este foarte mică în Sectorul 3, un alt avantaj pentru primarul în funcţie.



Sectorul 4: Daniel Băluţă are un avans de câteva procente în faţa Simonei Spătaru. Poate apărea o surpriză doar dacă mobilizarea la vot va fi mare.



Sectorul 5: Lupta se duce în trei: Daniel Florea (PSD) e momentan pe primul loc, umăr la umăr cu Cristian Băcanu (PNL-USR-PLUS) şi Cristian Popescu Piedone (PPUSL). Liderii PNL susţin că Băcanu e favorit conjunctural, în contextul în care Florea, Piedone şi Marian Vanghelie se luptă pe acelaşi electorat (de stânga).



Sectorul 6: Ciprian Ciucu (PNL-USR-PLUS) conduce la mijlocul zilei, însă lupta e destul de strânsă, în condiţiile în care Ştefan Florescu, candidatul PMP, rupe din voturile dreptei. Gabriel Mutu îi suflă în ceafă lui Ciucu, potrivit estimărilor sociologice. Mobilizarea tinerilor în Sectorul 6 este exemplară.

Primele EXIT POLL-uri. abriela Firea e cu trei procente în faţa lui Nicuşor Dan la ora 14.00, susţin surse politice pentru Adevărul. Informaţiile se bazează pe primele rezultate furnizate de casele de sondare. Liderii PNL estimează că Nicuşor Dan va recupera diferenţa până la închiderea urnelor, în condiţiile în care electoratul de dreapta votează preponderent seara. De altfel, numărul tinerilor prezenţi la urne începe să crească.