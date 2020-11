Surse: Marcel Ciolacu nu merge la ceremonia de 1 Decembrie organizată în Capitală. Ce va face liderul PSD de Ziua României

Liderii social-democraţi nu vor fi prezenţi la evenimentul din Capitală cu ocazia Zilei naţioanale a României. Potrivit unor surse politice, Marcel Ciolacu va merge în judeţul Buzău, acolo unde va participa la o acţiune în aer liber.

Ceremonia de 1 Decembrie, care avea loc în fiecare an la Arcul de Triumf, va fi anul acesta, în contextul pandemiei, extrem de restrânsă, fără paradă militară şi fără participarea publicului larg, a anunţat, miercuri, preşedintele Klaus Iohannis.

„Vreau să mă refer şi la un alt subiect, care este deja pe agenda publică, şi anume celebrarea Zilei Naţionale. În acest an, vom onora curajul şi sacrificiile înaintaşilor noştri făcând noi înşine sacrificiul de a renunţa la bucuria participării împreună la manifestările publice tradiţionale. Însă, cu siguranţă, vom fi împreună în spirit, ca o naţiune puternică, mereu unită şi solidară atunci când în joc este chiar salvarea ţării noastre. Din acest motiv, am decis ca ceremonia care avea loc în fiecare an la Arcul de Triumf să fie una extrem de restrânsă, la care sunt invitaţi ambasadori străini, medici şi personal medical”, a declarat preşedintele Klaus Iohannis, miercuri, într-o conferinţă de presă.