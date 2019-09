Surse. Dăncilă renunţă la Rovana Plumb. Viitorul comisar european nu va fi din PSD. Premierul nu merge la Cotroceni

Pe lista scută a PSD pentru funcţia de comisar european se regăsesc Dan Nica, Eugen Teodorovici, Victor Negrescu, Ramona Mănescu şi Luminiţa Odobescu. După eşecul Rovanei Plumb, premierul Viorica Dăncilă înclină tot pentru o femeie, după ce preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut egalitate de gen.

Ramona Mănescu. Actualul ministru de Externe a condus pentru câteva luni Ministerul Transporturilor în vremea guvernării USL, deci are o oarecare experienţă pentru portofoliul acordat României. În plus, Ramona Mănescu are influenţă la Bruxelles, fiind europarlamentar în ultimii 12 ani. Puncte slabe: nu are susţinerea liderilor PSD, care îşi doresc un om de partid la Bruxelles, şi nu are o imagine impecabilă, fiind implicată în afaceri cu terenuri retrocedate în Capitală. Ramona Mănescu a ajuns în fruntea MAE cu susţinerea ALDE, însă a rams în Guvern şi după ce Tăriceanu a scos partidul de la guvernare.

Luminiţa Odobescu. Ambasadorul României la UE ar fi o propunere acceptată imediat de Parlamentul European datorită imaginii bune pe care şi-a construit-o la Bruxelles, mai ales în timpul preşedinţiei române a Consiliul UE. Luminiţa Odobescu este susţinută de preşedintele Klaus Iohannis, dar în special de liderul grupului Renew, Dacian Ciolos. Însă premierul Viorica Dăncilă crede că Odobescu a trădat Guvernul votând în favoarea Laurei Codruta Kovesi în cursa pentru Parchetul European. “Zilele trecute, la ultima mea discuţie cu premierul, Viorica Dăncilă a spus că nu mai vrea să audă de Odobescu, deci mă îndoiesc că i-ar face un asemenea cadou”, susţine unul dintre liderii PSD pentru Adevărul. La votul pentru Laura Codruta Kovesi, Luminiţa Odobescu a jucat la două capete, după cum a dezvăluit Adevărul.

Rovana Plumb susţine, după ce Comisia Juridică din Parlamentul European a stabilit că nu poate deveni comisar european, că decizia este ”profund incorectă, contrară Regulamentului de Procedură a Parlamentului European şi eminamente politică”. Rovana Plumb anunţă că se va adresa preşedinţilor Parlamentului European şi Comisiei Europene.

Premierul Viorica Dăncilă, preşedintele PSD, va susţine o declaraţie de presă începând cu ora 19.00, la sediul central al partidului. Preşedintele Klaus Iohannis a chemat-o pe Viorica Dăncilă miercuri la Palatul Cotroceni, pentru a discuta de propunerea României pentru funcţia de comisar european, după eşecul Rovanei Plumb.