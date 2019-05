Surse. Adevăratul motiv pentru care UDMR va rupe protocolul cu PSD: spaima că nu trece pragul electoral din cauza lui Dragnea

Potrivit sondajelor comandate de UDMR, formaţiunea maghiară abia atinge pragul de 4%. Numai o mobilizare pe ultima sută de metri i-ar scoate pe maghiarii nemulţumiţi la urne. Surse din conducerea partidului au explicat pentru Adevărul că liderii UDMR au primit foarte multe mesaje critice din partea electoratului despre colaborarea cu PSD şi în special cu Liviu Dragnea. Astfel, Kelemen Hunor încearcă să salveze situaţia printr-o mişcare de imagine: va rupe protocolul cu PSD cu două zile înainte de scrutin.

Totuşi, pentru a se despărţi în condiţii amiabile de PSD, cu care a avurt o relaţie foarte bună în ultimii doi ani şi jumătate, Kelemen Hunor a găsit pretextul scandalului din Valea Uzului. UDMR reclamă existenţa unei duble măsuri a autorităţilor române în scandalul cimitirului. Mai precis, liderii maghiari sunt nemulţumiţi că autorităţile judiciare nu au declanşat cercetări şi faţă de decizia Primăriei Dărmăneşti de a amplasa crucile eroilor români pe locul în care UDMR susţine că ar exista rămăşiţele militarilor maghiari, arată G4Media.ro.

Cimitirul eroilor Valea Uzului este subiect de dispută între UDMR şi autorităţile locale. Motivul: Primăria Dărmăneşti a amenajat o parte a cimitirului pentru a amplasa şi cruci ale unor eroi români lângă crucile eroilor maghiari, dar şi italieni şi ruşi, deşi Primăria comunei Sânmartin din Harghita susţine că cimitirul se află pe teritoriul său. De asemenea, comunitatea maghiară susţine că autorităţile române au amplasat crucile pe locul în care s-ar afla rămăşiţele pământeşti ale eroilor unguri.

Într-un interviu pentru Adevărul, Kelemen Hunor a admis că existe probleme în rndul electoratului maghiar cu privire la colaborarea dintre UDMR şi PSD.

Adevărul: Există o nemulţumire a UDMR faţă de guvernarea PSD?

Kelemen Hunor: Sunt nemulţumiri faţă de toate guvernările.

Din discuţiile cu oamenii din teritoriu sunt nemulţumiri ale electoratului maghiar că aţi susţinut PSD?

Lucrurile sunt mai complicate aici. Sunt anumite proiecte pe care noi le susţinem şi unele pe care nu le susţinem. Sunt unii care sunt nemulţumiţi şi la adresa PSD au critici, dar nu se alătură Opoziţiei. Din toate sondajele făcute de noi în ultimul an, niciodată susţinerea comunităţii maghiare pentru partidele româneşti nu a fost aşa de mică.

Văd că sunteţi între 4,5% şi 5%, pe muchia pragului electoral?

Mereu e problema de prag pentru noi. Mereu suntem măsuraţi între 4,6% şi 5,7%, 5,8%. Nimeni nu a dat cifrele corecte. O să trecem pragul electioral. Votul de săptămâna trecută a fost relevant. PSD a avut majoritate şi fără noi. Matematic, am demonstrat şi la Cameră şi la Senat că PSD are majoritate. Noi am stat în bancă, ca să nu îi deranjăm pe ceilalţi. Pragmatismul ne caracterizează.

