Stănescu, mesaj decisiv înainte de CEX: Am vorbit cu doamna Dăncilă şi am rugat-o să rămână interimar. Cred că îşi va asuma. Vrem să menţinem coaliţia

„Da, vă confirm că am avut o dicuţie cu doamna premier şi am rugat-o să fie de acord cu scrisoarea. Rămâne să vedem dacă va fi sau nu de acord. Noi am rugat-o să rămână preşedinte interimar al partidului. Eu cred că doamna prim-ministru e un om de partid, e un om de echipă. Cred că îşi va asuma. Plus guvernarea: asta însemană să menţinem coaliţia cu ALDE şi să ne aducem înapoi parlamentarii care au plecat. Apoi vom discuta şi despre remanieri, dar asta va decide premierul. Noi considerăm că trebuie câteva remanieri. Decizia e a doamnei premier“, a spus Paul Stănescu, la Brăila, acolo unde a participat, simbolic, la alegerea lui Mihai Tudose în funcţia de preşedinte al filialei.

Întrebat dacă va vota pentru „eliminarea“ lui Dragnea din fruntea PSD, Mihai Tudose a răspuns: „Nu eliminarea, că nu vrem să-l împuşcăm. Îi solictăm dmeisia“.

Liviu Dragnea pune presiune pe Viorica Dăncilă ca să-şi salveze funcţia. Dragnea ar vrea ca Dăncilă să ameninţe cu demisia în Comitetul Executiv de vineri, astfel încât grupul răzvrătiţilor din PSD să facă un pas înapoi, de frică să nu piardă guvernarea, susţin surse din partid pentru Adevărul. Dragnea va exploata în CEX tema ieşirii de la guvernare: le va reaminti baronilor că demisia lui Ponta din urmă cu trei ani i-a scos de la Putere.