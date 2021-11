Sorin Grindeanu, propus pentru şefia Transporturilor şi Infrastructurii, vrea să le arate românilor, cu drone, stadiul şantierelor din ţară

„Experienţa mea legată de acest domeniu (al transporturilor - n.r.) a fost în cei patru ani în care am fost viceprimarul Timişoarei şi am răspuns în mod direct de acest domeniu. Cred că lucrurile sigur nu au mers la ritmul în care mi-aş fi dorit, dar au mers destul de bine şi am învăţat de acolo să stau şi să îi urmăresc foarte atent pe toţi. Vă asigur că voi face acest lucru.

Şi vă mai asigur că una dintre primele măsuri pe care le voi lua atunci când o să vină bugetul este să vadă toţi românii, nu doar Grindeanu sau secretarii de stat, cum merg şantierele în România. Ăsta este un lucru care se face simplu cu tehnica actuală, cu drone care să transmită live pe site-ul Ministerului Transporturilor tot ceea ce se întâmplă pe şantierele aflate în lucru în România. Ăsta e unul dintre primele lucruri pe care le voi face”, a spus Grindeanu miercuri, după audierile din Parlament, conform Digi24.

Sorin Grindeanu a primit aviz favorabil pentru a conduce Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, din partea comisiilor de specialitate ale Parlamentului.