Sorin Grindeanu: Cîţu este un fel de Şoşoacă cu păr. Premierul şi Guvernul de dreapta au îndepărtat România de UE

Sorin Grindeanu a făcut referire la declaraţiile lui Florin Cîţu de luni dimineaţă, când premierul a transmis că amendamentele social-democraţilor ar duce România la 12% deficit bugetar şi astfel PSD vrea să ne scoată din UE.

„Domnule Cîţu, timp de un an de zile cu fiecare acţiune pe care aţi făcut-o aţi îndepărtat, dumneavoastră şi Guvernul de dreapta, România de UE. Aţi ţinut şcolile închise timp de un an de zile, în vreme ce tot restul Europei făcea tot posibilul să le ţină deschise. Nu aţi testat populaţia, în vreme ce toate ţările europene băteau record după record făcând testare masivă. Nu aţi ajutat firmele româneşti, în timp ce toate ţările europene şi-au protejat economiile naţionale. Prin tot ceea ce aţi făcut un an de zile aţi fost pe contrasens cu Europa. Mai mult, chiar astăzi v-aţi dus la PNL şi le-aţi pus pumnul în gură parlamentarilor, interzicându-le susţinerea prin amendamente la buget a comunităţilor care i-au trimis în Parlament. Ăsta este un exemplu flagrant de comportament anti-european. Amendamentele PSD care pun accent pe educaţie, pe sănătate, pe locuri de muncă şi creşterea veniturilor populaţiei, au ca sursă de finanţare miliardele de lei pe care statul le poate obţine prin reducerea evaziunii fiscale şi din colectarea taxelor la buget. Şi aceste două lucruri sunt obiective europene.

Amendamentele PSD au ca sursă de finanţare capitolul Acţiuni Generale de la Ministerul Finanţelor, unde nu este cuprinsă doar contribuţia României la UE, ci şi fonduri pe care anul trecut le-aţi folosit în scop electoral. Şi ştie toată ţara ce aţi făcut. La fel şi puşculiţa de la fondul de rezervă al premierului. De acolo vrem să tăiem, domnule Cîţu, şi suntem convinşi că de aceea sunteţi supărat.” a transmis Sorin Grindeanu, luni, după şedinţa BPN a PSD.

Prim-vicepreşedintele PSD a mai tranmis că social-democraţii au discutat în cadrul şedinţei despre situaţia minerilor din Valea Jiului şi că au hotărât să ia legătura cu „colegii europeni” pentru a aloca fonduri necesare proiectelor de dezvoltare economică şi vor depune amendamente la buget pentru plata salariilor minerilor.

„De asemenea în BPN am discutat şi despre situaţia din Valea Jiului. Am decis să luăm legătura cu colegii noştri europeni pentru că din miliardele prevăzute atât în fondul pentru o tranziţie justă cât şi în PNRR să se poată aloca fonduri pentru proiecte de dezvoltare economică. În paralel, vom depune amendamente la buget pentru a le plăti minerilor drepturile restante. E normal într-o ţară europeană ca oamenii să fie plătiţi la timp pentru munca lor.” a completat Sorin Grindeanu.

PSD depune moţiune simplă împotriva lui Claudiu Năsui

Social-democraţii vor depunde moţiune simplă împotriva ministrului Economiei, Claudiu Năsui, imediat după dezbaterile privind bugetul, anunţă Grindeanu.

„Am decis să depunem moţiune simplă împotriva ministrului Economiei, Claudiu Năsui, pentru bătaia de joc la adresa antreprenorului român. În loc să îi ajute, el nu face decât să blocheze un program de finanţare de 500 de milioane de euro. Deci după dezbaterile pe buget vom face o moţiune simplă împotriva lui Claudiu Năsui.” a explicat acesta.

Întrebat dacă au negociat cu parlamentari din alte formaţiuni politice pentru susţinerea acestor amendamente, Sorin Grindeanu a adăugat: „Pot să vă spun că la câteva acţiuni, cum a fost cea de săptămâna trecută, au venit parlamentari PNL să ne spună că dacă ar fi fost votul împotriva lui Vlad Voiculescu secret, ar fi votat „pentru”. Nu asta e cel mai important lucru, pentru că nu ne interesează chestiunile de orgoliu. Este vorba despre experimentele pe care le face dreapta asupra poporului. Dacă vor să le depună ei, noi le votăm, nu avem probleme de restricţii. Cum adică nu ai voie să depui niciun amendament? Oamenii aceia au fost votaţi de locuitorii din circumscripţiile respective. Tot timpul e loc de mai bine. Cum adică sa interzici? Asta are de a face cu principii europene, cu ceea ce spunea de dimineaţă Cîţu? Am impresia câteodată că este un fel de Şoşoacă cu păr domnul prim-ministru.” a conchis social-democratul.