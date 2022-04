Sorin Grindeanu nu ia în calcul să candideze la prezidenţiale. Ce spune despre preluarea şefiei Guvernului de către PSD în 2023

Întrebat miercuri, într-o emisiune la Profit News TV, dacă ar intra în competiţia internă din partid pentru candidatul PSD la preşedinţie, în 2024, Sorin Grindeanu a spus că „nu e cazul”.

„Eu cred că până atunci sunt foarte multe lucruri de făcut, rocada e un moment important. În acest moment, când vorbim, e propunerea cu care am mers la Cotroceni, în toamna anului trecut, Marcel Ciolacu prim-ministru, nu s-a schimbat absolut nimic şi va fi un foarte bun prim-ministru”, a declarat Grindeanu.

În ceea ce priveşte o eventuală guvernare cot la cot cu PNL până în 2028, Grindeanu a transmis: „Mulţi îşi fac sau şi-au făcut planuri în trecut, niciodată nu s-a întâmplat să se predea ştafeta, iar în acest moment ceea ce contează este că există stabilitate şi că există această majoritate largă de aproape 70 la sută”.

„În 2024 nu va exista un USL”

„Vă asigur că în 2024 nu va exista un USL, sunt lucruri pe care nu avem cum să le facem, am înţeles momentul anului trecut, criză pandemică, socială, am venit, ajutăm, o facem cu bună credinţă, dar asta nu înseamnă că vom face mixt cu candidaturi comune. Nu e în interesul nici al PSD şi nici al PNL”, a punctat Sorin Grindeanu. Totuşi, social-democratul a subliniat că procentele din prezent arată că nu se poate contura o altă majoritate.

În ceea ce priveşte alegerea lui Nicolae Ciucă la şefia PNL, Grindeanu a transmis că „lucrurile s-au schimbat”, însă a precizat că nu îi poate reproşa nimic premierului până în acest moment.

„S-au schimbat lucrurile, în acest moment eu nu cred că trebuie să ne schimbăm modul de raportare, noi vom face ce am făcut şi până acum, ne vedem de guvernare. S-ar putea să se schimbe lucrurile în altă parte, una e să fii preşedinte PNL, alta e să nu fii. Eu îl cunosc, am încrederea că va fi menţinut acest echilibru, nu am nimic să îi reproşez până acum premierului Ciucă. Mi-aş dori ca lucrurile să continue în aceeaşi formă”, a mai spus vicepremierul.