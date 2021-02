Simonis, despre deschiderea şcolilor: Această deschidere anunţată din scurt, nu a fost o chestiune pregătită. Aceste şcoli se deschid aşa cum s-au închis, într-un haos general!

Alfred Simonis a declarat, la RFI, că în România campania de vaccinare anti-COVID-19 merge prost.

„Eu nu ştiu în ultimii ani de zile să fi existat vreun domeniu în care să fi excelat noi, ca naţiune. Evident că şi campania de vaccinare merge la fel de prost ca şi celelalte domenii de activitate. Dozele de vaccin sunt insuficiente. Am auzit declaraţia cancelarului german, care spunea că în câteva luni, întreaga populaţie, considerabil mai mare, a Germaniei va fi vaccinată. Pe calculele pe care ni le transmit autorităţile, vedem că până la finalul lunii martie-aprilie de-abia reuşim să primim două-trei milioane de vaccinuri în România (...). Campania nu funcţionează. Au existat zeci de mii de persoane introduse peste rând, în faţa celor care erau considerate persoane vulnerabile (...). Eu, personal, de exemplu, nu m-am vaccinat, deşi vreau s-o fac, îmi aştept rândul şi în momentul în care o să ştiu că voi putea face acea programare, o voi face cu plăcere", a afirmat el.

Pe de altă parte, deputatul PSD a spus că redeschiderea şcolilor trebuia pregătită mai bine.

„E o măsură pe care noi am cerut-o în aceste luni de zile permanent. În UE, şcolile nu au fost închise. Noi am cerut această deschidere a şcolilor concomitent cu testarea, dacă nu se poate vaccinarea, şi vedeam o statistică zilele trecute, sub 10% din cadrele din învăţământ s-au vaccinat până acum. Or această deschidere a şcolilor anunţată târziu, anunţată din scurt, nu a fost o chestiune pregătită, practic, aceste şcoli se deschid aşa cum s-au închis, într-un haos general. Nimeni nu ştie unde se deschid şi unde nu se deschid, nimeni nu ştie dacă dascălii sunt vaccinaţi, dacă se fac aceste teste gratuite, pe care noi le cerem şi pe care alte state europene le-au făcut, au testat, gratuit, evident, copii şi profesori, în permanenţă, pentru a identifica eventualele cazuri de îmbolnăviri şi a fi izolate", a susţinut el.