Senator PNL: Creşterea preţurilor la combustibil este abuzivă, artificială şi periculoasă pentru toată lumea. Vine după o intoxicare în masă

„Creşterea preţurilor la combustibil, în opinia mea, este abuzivă, artificială şi periculoasă pentru toată lumea. Vine după o intoxicare în masă de pe urma căreia au profitat în mod abject şi nejustificat companiile care deţin benzinării şi care au umflat preţurile pe fondul unei panici generalizate”, susţine senatorul PNL Septimiu Bourceanu, membru al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

„Asistăm la dezinformare pe o parte şi, pe cealaltă parte, la lăcomia celor care au văzut posibilitatea unui profit uriaş şi rapid din nevoia oamenilor de a se proteja de o creştere nejustificată a preţurilor. Cred că instituţiile statului care au competenţă în astfel de situaţii trebuie să intervină urgent şi să stopeze această criză. Cred, de asemenea, că ar trebui luate măsuri, acolo unde este cazul, împotriva celor care au profitat de români”, mai arată senatorul.

În urma apariţiei unor zvonuri potrivit cărora preţul carburanţilor ar depăşi 10 lei/litru noaptea trecută, ministrul Energiei, Virgil Popescu, a dat asigurări că nu este niciun motiv de scumpire, România având deja suficiente stocuri de carburanţi.

„România nu are nicio problemă cu aprovizionarea cu carburanţi în benzinării. Am avut astăzi întâlniri de lucru cu reprezentanţii Rompetrol şi ai OMV Petrom şi am primit asigurări că există stocuri suficiente de produse petroliere şi vor asigura livrările către clienţi. Totodată, vreau să le transmit românilor că nu trebuie să intre în panică şi să stea la cozi. Avem suficiente stocuri!”, a afirmat ministrul.