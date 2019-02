Sebastian Ghiţă confirmă că a fost audiat în cazul Kovesi şi că a prezentat procurorilor toate probele pe care le deţine, inclusiv fotografia făcută acesteia la el în cramă

Ulterior, la Antena 3, el precizat că va face publice fotografiile şi înregistrările video în care apare Kovesi după ce ancheta în acest caz se va finaliza. De asemenea, a spus că a indicat procurorilor 10 martori în sprijinul acuzaţiilor sale şi a prezentat şi nişte mailuri.

Ghiţă a anunţat în 9 decembrie că a făcut o plângere penală pe numele fostei şefe a DNA, Laura Codruţa Kovesi. Fosta şefă a DNA a fost reclamată de Ghiţă la Secţia Specială pentru anchetarea magistraţilor. Sebastian Ghiţă susţine că Laura Codruţa Kovesi i-ar fi cerut să plătească avionul pentru repatrierea lui Nicolae Popa.

"Confirm audierea în cazul Kovesi, dar nu pot oferi prea multe detalii pentru că nu vreau să interferez cu ancheta care este în desfăşurare. Mă bucur că tot mai multe persoane confirmă spusele mele, sper să o facă şi în faţa procurorilor. Eu nu o acuz pe doamna Kovesi, nu vreau să îi fac rău, nu eu sunt acuzatorul", a declarat Ghiţă, conform romaniatv.net.

Întrebat dacă a depus şi fotografia în care Kovesi apare în cramă la el, fotografie la care a făcut referire de mai multe ori, fără însă a o prezenta public, Ghiţă a răspuns: "Şi aceea. Sunt mult mai multe probe importante, este normal pentru orice om să se apere. Am spus tot ce ştiam despre doamna Kovesi şi tot ce m-a întrebat doamna procuror. Ea a încercat să îmi închidă gura pentru că ştiam ce a făcut în tinereţe. Ea mi-a făcut dosare cu probe false, toate au denunţători falşi. Mi-am dat seama că a încercat să mă închidă pentru că ştiam două lucruri: cea cu cucuveaua mov şi cu avionul din Jakarta. Asta am spus la audieri. Doamna procuror ştie şi mai multe lucruri decât ştiu eu că s-au întâmplat".

"Sunt chestiuni grave în dosar, nu e deasupra legii. Sunt multe probe şi lucruri mult mai grave decât vă închipuiţi. Am depus toate probele pe care le aveam. Am spus tot ce ştiam despre Kovesi. Confirm audierea, dar vreau să spun că o să fac tot efortul să nu dezvălui nimic din ancheta doamnei procuror. Da, am depus proba video cu doamna Kovesi la mine în cramă. Doamna Kovesi are o problemă, nu sunt de acord că trebuie să îşi dovedească nevinovăţia. Eu nu o acuz, nici nu vreau să îi fac rău. Eu am încercat să spun nişte lucrui. Eu nu sunt acuzatorul, ea greşeşte când mă acuză. Ea trebuia să respecte justiţia şi oamenii. Trebuia să spună ce a făcut cu adjunctul său, cum a fost cu avionul cu Nicolae Popa. Ea poate să spună lucrurile, iar procurorii vor decide dacă îi fac dosar penal şi dacă o trimit în faţa judecătorilor", a mai spus Sebastian Ghiţă.

Sebastian Ghiţă a afirmat că, în opinia sa, Laura Codruţa Kovesi va pleca din ţară.

Kovesi este aşteptată vineri la Secţia de investigare a infracţiunilor comise de magistraţi. Ea a anunţat miercuri seară că a fost citată la Secţia de investigare a infracţiunilor din Justiţie, având calitatea de suspect într-un dosar în care acuzaţiile sunt de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă.

Laura Codruţa Kovesi a remarcat faptul că această citaţie vine în momentul în care ea se pregăteşte să susţină interviul pentru funcţia de procuror-şef european.

