Scandal Ungureanu-Boc pe tema studiilor doctorale. Boc: Un terchea-berchea. Teza mea e publicată şi poate fi găsită în biblioteci

De altfel, în apărarea lui Emil Boc au sărit inclusiv colegi de partid ai lui Ungureanu, dar şi profesoara Mihaela Miroiu, una dintre membrele comisiei în faţa căreia şi-a apărat teza fostul premier al României.







„N-o să permit nimănui să încerce să-şi bată joc de munca mea de 6 ani, pentru că a fost făcută corect, pe baza studiilor efectuate în ţară şi în străinătate, am susţinut-o la Babeş Bolyai, a fost acredită de Comisia de Doctorate, am publicat-o şi poate fi găsită la Bibliotecii Universităţii Babeş Bolyai şi la alte biblioteci din ţară, o am şi acasă şi pot oferi poze, detalii despre carte”, a spus Boc la Realitatea Plus.

„Te rog să-ţi vezi de lungul nasului, pentru că în afară de otravă nu ai făcut nimic, un terchea-berchea, ai luat 3% în alegeri cu mine”, a mai spus Boc, cu referire la faptul că Ungureanu a fost contracandidatul său la alegerile pentru primăria Cluj în 2020.

Deputatul USRPLUS Emanuel Ungureanu oferă o recompensă de 500 de euro celui care găseşte lucrarea de doctorat a primarului Clujului, Emil Boc.







„Cred că Emanuel Ungureanu greşeşte insinuând că Boc a plagiat în teza sa de doctorat (fără nicio probă, repet). Cred că nici un om care face ştiinţă nu trebuie să fie pus în situaţia să demonstreze că NU a plagiat, înainte să-i fie adusă vreo minimă dovadă că este suspect de plagiat”, a scris Alina Pop, fost secretar de stat din partea USR, pe Facebook