Scandal între liderii PNL la alegerile pentru Sectorul 2. Cîţu: „Acesta nu e liberalism, e dictatură” / Orban: „Eu nu am tranşat niciun Congres”

„O susţin pe Monica Anisie pentru încă un mandat la preşedinţia Sector 2. E rândul meu să te sprijin.Ţi-a fost teamă să fii la acea poză. Ţi-a fost teamă de repercusiuni. Aşa am ajuns în PNL. Să-ţi fie teamă. Ăsta nu e liberalism. Asta e dictatură. Dragi colegi, voi toţi sunteţi pentru mine colegi, indiferent de rezultat. Nu sunteţi lichele sau trădători”, a declarat premierul Florin Cîţu

„Alegerile acestea sunt despre viitorul PNL. Despre ce va însemna PNL în următorii ani. Trebuie sp avem curajul să ne uităm în trecut şi să vedem ce nu a mers bine. Să nu băgăm sub preş. Azi suntem aici datorită parteneriatului cu Klaus Iohannis. PNL nu e cel mai mare partid politic din România. Am pierdut din electoratul de dreapta. Am spus că facem reforma administraţiei publice de temă că vom pierde electoral. Nu am făcut reforma salarizării. Nu am făcut reforma companiilor de stat de teama că pierdem electoral. A venit şi votul. Să intri în competiţie cu PSD cu populisme nu e bine”, a completat şeful Guvernului.

Nu în ultimul rând, premierul a reiterat faptul că liberalii vor avea candidaţi la toate primăriile de sector: „Alegerile de la Sectorul 2 sunt şi despre viitorul primar al PNL la sector. Vom susţine membrii PNL la primăriile de sector”.

Răspunsul a venit de la Ludovic Orban, aflat în sală. „Suntem nimic fără membrii PNL. În egală măsură sunteţi parte la toate victoriile pe care le-a obţinut PNL în ultimii patru ani de zile. Cunosc filiala Sector 2 după vremea când era condusă de Mihai Georgescu. Am colaborat când era condusă de Adrian Neacşu, apoi Cristi Popescu, apoi de Anca Boagiu.După alegerile pentru Parlamentul European după demisiile colegilor care conduceau sectoarele am încercat să construim o nouă echipă. Cu feţe noi, cu oameni care să arate o împrospătare a PNL şi să ne îndepărteze elementele negative de imagine, mai ales după pierderea catastrofală a alegerilor la Bucureşti în 2016”, a declarat Orban.

„Am fost alături de dvs la firul ierbii, indiferent de bătălia electorală. Voi fi în continuare alături de dvs. Am şi eu o opţiune în competiţie. Nu trebuie să o împărtăţesc. În calitate de preşedinte al PNL am evitat să-mi dau susţinerea pentru un candidat. Ce vreau să vă spun e că indiferent că vin unii sau alţii dintre lideri, decizia e doar a dumneavoastră. Gândiţi, cumpăniţi şi alegeţi pentru binele PNL, pentru binele filialei Sectorului 2. Şi eu mi-aş fi dorit ca la alegerile locale din 2020 să câştigăm alegerile cu candidaţi PNL. Credeţi-mă că sunt un om care îmi fundamentez deciziile pe studii solide. Dacă noi şi mai ales eu nu mi-aş fi asumat răspunderea să fac înţelegere cu USR-PLUS, astăzi primar general era Gabriela Firea. Ăsta e adevărul. Noi, ca liberali, nu mai puteam accepta să ţinem Bucureştiul sub domnia corupţiei PSD. După 12 ani dreapta a recâştigat Bucureştiul”, a mai afirmat Orban.

„Nu cred că se poate face o competiţie corectă dacă nu permiţi tuturor membrilor PNL să voteze. De asemenea, şi mie mi-ar fi fost teamă în locul lui Anisie să mă duc la poză. Vă spun de ce. Nu de mine, de preşedintele partidului. Nu a făcut rău nimănui. Mi-ar fi fost teamă de colegii mei. Biroul Politic al S2 votase cu două săptămâni înainte susţinerea mea. Cum să încalci prevederile statutare. De asta ar fi trebuit să-i fie teamă. Pe mine m-a avut ca partener în Bucureşti şi la guvernare”, a fost replică preşedintelui PNL. Nu în ultimul rând, Orban a subliniat: „Eu nu am tranşat niciun Congres. Dar am tranşat moţiunea de cenzură, unde nu a primit niciun vot din partea Coaliţiei”.