Război în PSD. Liviu Pop a făcut-o „soroşistă“ pe Ecaterina Andronescu. „Mă simt jignită. Eu mi-am luat toate zoaiele pământului“

"Eu am vrut să trag un semnal pentru colegii din partid. Am considerat că e bine să vorbesc despre aceste lucruri. Astăzi aţi afirmat un lucru care este extrem de grav, că sunt sorosiştă. Cred că nu trebuia să exprimaţi ce aţi exprimat la adresa mea. Mi-a provocat amărăciune. Eu chiar mă simt jignită de dumneavoastră cu apelativul «sorosiştă».Puteţi să spuneţi pe ce vă bazaţi când spuneţi lucrul acesta, când eu mi-am luat toate zoaiele pământului? Dumneavoastră credeţi că mi-aş dori să fac rău partidului? Dar dumneavoastră vedeţi doar ce vă place. Nu am atacat în nicio propoziţie partidul, dimpotrivă mi-am exprimat îngrijorarea pentru scăderea în sondaje a partidului", a declarat, marţi seară, senatorul Ecaterina Andronescu, într-o emisiune difuzată de România Tv.

În replică, senatorul social-democrat Liviu Pop i-a reproşat Ecaterinei Andronescu că nu şi-a exprimat nemulţumirile în interiorul PSD şi a preferat să îşi spele rufele în public.

"În primul rând, aceste lucruri trebuiau discutate în interiorul partidului. Părerea mea e că prima data spăl rufele acasă, dar până atunci nu cred că putem ieşi în spaţiul public cu păreri împotriva partidului. Puteaţi să discutaţi în interiorul partidului lucruri care ţin de sondaje. Eu cred că dacă avem o problemă în partid, haideţi să o rezolvăm în partid. Acesta este crezul meu. Doamnă nu e în regulă ca senator al PSD să ieşiţi să atacaţi conducerea partidului şi Guvernul. Nu am fost niciodată în Guvernul României pe persoană fizică. Dacă cineva înţelege că votul majorităţii decide, cred că vom putea merge mai departe. Eu nu am fost niciodată pe persoană fizică în Guvernul României. Este o decizie a majorităţii, pentru că de aceea ne-au ales românii în 2016. Eu nu am dat replici tăioase. Eu nu am jignit şi nu o să jignesc niciodată. Nu am jignit pe absolut nimeni şi sunt convins că în momentul când vom avea un dialog vom găsi o soluţie", a spus fostul ministrul al Educaţiei, Liviu Pop, într-o intervenţie telefonică la aceeaşi emisiune difuzată de România Tv.

Liviu Pop a catalogat ca fiind "ridicol" şi "absurd" faptul că senatorul social-democrat Ecaterina Andronescu cere înlocuirea Cabinetului Dăncilă în ziua în care Eurostat a anunţat că România are cea mai mare creştere economică semestrială din Europa. Senatorul PSD, Liviu Pop, a mai spus că cei care vor înlocuirea Guvernului sunt "soroşiştii şi exponenţii sistemului ocult de putere".

Senatorul PSD, Ecaterina Andronescu, a cerut, marţi, într-o scrisoare deschisă adresată membrilor PSD, ca liderul social-democrat Liviu Dragnea să se retragă din fruntea partidului, altfel PSD va pierde guvernarea, precum şi pregătirea unui guvern PSD de „super profesionişti”. Andronescu afirmă că PSD trebuie să salveze atât ţara cât şi partidul "de la un dezastru major" spre care se îndreaptă "vertiginos". În scrisoare, aceasta mai afirmă că Guvernul Dăncilă nu reprezintă PSD.