Rareş Bogdan: Eu plătesc oalele sparte şi prostiile făcute de diverşi miniştri sau prim-miniştri ai PNL. Chestiunea asta începe să mă enerveze

Rareş Bogdan susţine că sunt câţiva lideri liberali, dar şi preşedintele Klaus Iohannis, care decontează lucrurile făcute de ”oameni care nu au înţeles că, venind la putere, trebuie să satisfacă dorinţele cetăţeanului”. ”Chestiunea asta începe să mă enerveze”, a declarat Rareş Bogdan.

”Eu nu sunt într-o funcţie în statul român, eu doar plătesc oalele sparte şi prostiile făcute de-a lungul timpului sau greşelile făcute de diverşi miniştri sau prim-miniştri ai Partidului Naţional Liberal. Eu nu am fost nici ministru, eu plătesc de doi ani de zile, venind cu un bagaj de încredere uriaş, plătesc prostiile pe care le-au făcut la guvernare colegi de-ai mei, miniştrii sau prim-miniştri, greşeli, inadecvare, lipsă de emoţie, lipsă de empatie, sfidare. Eu plătesc, eu doar plătesc, eu nu am fost nici ministru, nici primar general, nici prim-ministru, nici preşedinte de Cameră, nici de Senat”, a declarat, miercuri, la Digi 24, Rareş Bogdan.

Prim-vicepreşedintele PNL susţine că există câţiva lideri ai partidului care plătesc pentru greşelile celor care au făcut sau fac parte din Guvern.

”Eu am un serviciu la Bruxelles, fac parte din conducerea PNL, numai că, din păcate, suntem câţiva care încasăm, plătim oalele sparte de oameni care nu au înţeles că, venind la putere, trebuie să satisfacă dorinţele cetăţeanului, inclusiv colegi de-ai mei. Nu mă puneţi să dau nume, pentru că am fost mai explicit de cât e cazul. Nu am făcut referire la unul singur, vă spun că au fost mai mulţi, au fost şi în guvernele Ludovic Orban şi în guvernele Florin Cîţu, sunt şi în Guvernul Nicolae Ciucă. Chestiunea asta începe să mă enerveze, pentru că nu e normal ca costurile să le suport eu, Emil Boc şi încă doi trei, preşedintele Iohannis, la rândul său, şi alţii să se trezească şi să ne explice, să ne dea lecţii despre cum este cu guvernarea, dar în campaniile electorale nu îi vedea nimeni, pentru că nu i-a băgat nimeni în seamă şi aveau vizibilitate zero”, a adăugat Rareş Bogdan.

Acesta consideră că ”lucrurile acestea nu pot să continue la nesfârşit”.

”Eu m-am hotărât, pe de o parte, să atrag atenţia cu privire la inadecvare şi la faptul că statul este inert, este moale, este leneş, este slăbit şi să cer hotărâri, să cer ca statul să îşi dovedească forţa, să dovedească că păstrează linia europeană (...) şi pe de altă parte să atrag atenţia colegilor mei din cadrul guvernării - foste şi actual - că sunt lucruri anormale şi în relaţia cu PSD şi în relaţia cu cetăţeanul”, a mai declarat Rereş Bogdan.