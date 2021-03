PSD vine cu un Plan de Redresare şi Rezilienţă alternativ. Ciolacu: „Urmărim ca PNRR să nu fie transformat într-o nouă Anexă 7.03 ”

„Am avut astăzi un Birou Permanent Naţional împreună cu colegii mei, primul în acest format. A fost un Birou Permanent informal în care am luat o singură decizie, aceea de a apăra PNRR să nu fie transformat într-o nouă Anexă 7.03 sau într-un nou HG de alocare a fondurilor discreţionar numai către anumite autorităţi locale, cum a fost şi alocarea din Fondul de rezervă a prim-ministrului. Lucrurile trebuie să fie într-o ordonare corectă. Haideţi să fim corecţi. Foarte mulţi români pleacă, mai ales din zonele de Sud şi Moldova în străinătate. Trebuie să investim în toate zonele geografice şi zonele de dezvoltare a României ca să încercăm să stopăm acest lucru. Asta înseamnă PNRR prin definiţia lui. Nu am văzut scris planul Cîţu sau Orban, e planul naţional al României. Colegii mei au venit cu ideea să încercăm într-o perioadă foarte scurtă să prezentăm noi, PSD, un Plan Naţional de Redresare şi Rezilienţă. La comisie, domnul ministrul al Fondurilor Europene ne-a prezentat pilonii. Vreau să vă spun că sunt aceiaşi piloni în toate statele membre, acela este ghidul Comisiei pe care lucrează fiecare stat. Vom veni cu un Plan Naţional de Redresare şi Rezilienţă, cum am venit şi cu un buget alternativ”, a transmis Marcel Ciolacu.

El a adăugat că PSD va folosi toate pârghiile legale interne şi internaţionale pentru ca PNRR să nu devină ca Anexa 7.03 a Guvernului, prin care a alocat bani doar administraţiilor locale conduse de oameni din cele trei partide care formează coaliţia de guvernare.

„Vom folosi toate pârghiile legale, interne şi internaţionale, să evităm ca PNRR să fie o nouă Anexă 7.03 şi e corect ceea ce facem. Autorităţile locale conduse de către oameni politici aleşi pe listele PSD au depus proiecte de peste 7 miliarde. Mi se pare că numai domnul Băluţă a depus proiecte de 2 miliarde euro. În primul rând, de infrastructură. Domnul Băluţă are proiectul cu continuarea metroului”, a completat Ciolacu.

Liderul PSD a mai spus că Alexandru Rafila lucrează la un proiect care prevede deschiderea a sute de centre medicale, iar iniţiativa să fie inclusă în PNRR.

„Este proiectul domnului Alexandru Rafila. Lucrează la el, l-a şi prezentat de mai multe ori. Considerăm că trebuie să venim cu serviciile medicale cât mai aproape de oameni, nu oamenii să meargă sute de kilometri până la cel mai apropiat spital, mai ales într-o perioadă de pandemie şi să nu ne mai prindă niciodată nepregătiţi astfel de lucruri”, a explicat Ciolacu.