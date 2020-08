PSD a pierdut trei parlamentari înainte de votul la moţiune. Surse. Ciolacu se teme că nu strânge o majoritate

”Doamna Meiroşu e politician de sens giratoriu: pleacă, vine!”, a reacţionat purtătorul de cuvânt al PSD Lucian Romaşcanu. PSD ar putea să nu strângă o majoritate pentru moţiunea de cenzură, susţin surse politice pentru Adevărul. PSD e dependent de voturile ProRomânia.

Emilia Meiroşu a acuzat faptul că PSD rămţâne un partid nefrecventabil. „Am intrat în politică cu intenţia de a îmbunătăţi viaţa comunităţii şi am considerat mereu că ceea ce trebuie să urmărim ca politicieni este interesul public. Am plecat din PSD când partidul a derapat de la valorile democraţiei şi, tot la fel, am plecat din Pro România atunci când ambiţiile unui lider puneau în pericol stabilitatea României. Mi-am asumat toate criticile şi toate atacurile, încercând să urmăresc interesul cetăţenilor. Apoi am sperat că partidele de stânga îşi vor găsi echilibrul, că vor înţelege perioada dificilă prin care trece nu numai România, ci lumea întreagă şi că vor lăsa pentru moment deoparte jocurile de culise şi manevrele politicianiste, tertipurile riscante ce se răsfrâng asupra vieţii cetăţenilor. M-am înşelat. PSD rămâne, din păcate, un partid nefrecventabil”, a declarat Emilia Meiroşu, potrivit unui comunicat de presă transmis miercuri.

Parlamentarul a mai precizat că „nu a existat nicio mişcare reală şi credibilă de reformă a PSD” şi că ultimele luni i-au demonstrat că „social-democraţii sunt personajele unei aventuri iresponsabile”.

În mai 2018, Emilia Meiroşu a trecut la Pro România, în calitate de coordonator al filialei de la Brăila. Ea se află la primul mandat de parlamentar, este profesor de meserie şi face parte din Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Camera Deputaţilor.

Senatorul PSD Daniel Breaz, rector al Universităţii ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, şi-a anunţat demisia pe Facebook. Breaz a fost ministru al Culturii în guvernul condus de Viorica Dăncilă.