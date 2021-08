PSD cere premierului explicaţii cu privire la rectificarea bugetară, după ce Consiliul Fiscal a semnalat un „derapaj major pe cheltuieli bugetare”

„Singura ieşire din acest cerc vicios al nenorocirii prognozate este schimbarea catastrofalului Guvern Cîţu. Aceasta este prioritatea politică imediată a PSD, pe care o va definitiva la nivelul conducerii partidului şi a grupurilor parlamentare, la finalul acestei săptămâni, în contextul deja anunţatei intenţii de depunere a unei moţiuni de cenzură, imediat după începerea sesiunii parlamentare”, a transmis PSD, potrivit unui comunicat de presă.

Social-democraţii au atras atenţia că a fost confirmat un derapaj major al economiei de către Consiliul Fiscal. „Consiliul Fiscal confirmă derapajul grav al economiei, semnalat insistent de PSD. PSD cere premierului Cîţu să dea explicaţii românilor despre rectificarea bugetară, mai ales în urma criticilor Consiliului Fiscal. Experţii subliniază, în cea mai recentă opinie, consecinţele economice nocive ale guvernării actuale! Ei confirmă astfel avertismentele repetate ale Partidului Social Democrat: România este într-un profund dezechilibru economic, ca urmare a politicilor hazardate ale Guvernelor Orban şi Cîţu”, au transmis Social-democraţii.

Ei spun că orice şansă de redresare şi echilibrare riscă să fie compromisă de împrumuturi şi „adâncirea gravă a tuturor deficitelor”. „Veniturile în scădere acută, creşterea masivă a cheltuielilor, adâncirea gravă a tuturor deficitelor şi sarabanda de împrumuturi la costuri enorme, de miliarde de euro anual, riscă să compromită pe termen lung orice şansă de redresare şi echilibrare, dacă actualele tendinţe continuă. Guvernul Cîţu angajează cheltuieli bugetare iresponsabile (+21,4 miliarde de lei), peste sumele prevăzute în buget, în condiţiile anticipării unor venituri supraestimate şi insuficiente (+17,6 miliarde de lei). Este grav că venituri temporare, precum recuperarea taxelor şi impozitelor amânate din cauza pandemiei, ajung să finanţeze cheltuieli bugetare permanente! România va continua să fie îngropată în împrumuturi, nu pentru investiţii, ci pentru plăţi curente”, au mai transmis Social-democraţii.

Sursa citată mai arată că „şi mai grav este că miliarde de lei sunt direcţionate abuziv, discreţionar, pentru a ”cumpăra” favoruri politice în interes personal sau de grup. Revoltător şi fără precedent, 3 miliarde de lei au fost luaţi din bugetul de pensii, oricum aflat în grav deficit, pentru ca premierul Cîţu să-i poată direcţiona către primarii de ale căror voturi are nevoie ca să ajungă preşedinte al PNL. E rău şi va fi şi mai rău cu acest Guvern! O spune evaluarea neutră a Consiliului Fiscal care arată textual că actualul proiect de rectificare bugetară ,,slăbeşte consolidarea bugetară aşa cum era anunţată pentru anul 2021, manifestă un derapaj major pe partea de cheltuieli bugetare, arată incapacitatea guvernului de a ţine sub control creşterile de preţuri peste aşteptări la bunuri şi servicii achiziţionate de stat şi comportă riscuri considerabile, ce se pot materializa prin evoluţii economice defavorabile viitoare, la nivel intern şi internaţional”.

Consiliul Fiscal semnalează un derapaj major pe partea de cheltuieli bugetare având drept cauze incapacitatea de a le ţine sub control, o sub-bugetare în construcţia bugetară iniţială şi creşteri de preţuri peste aşteptări la bunuri şi servicii achiziţionate de stat. ”Pe partea de cheltuieli bugetare are loc o majorare de proporţii (+21,4 miliarde lei) comparativ cu parametrii aprobaţi prin proiectul de buget, cauzele principale fiind suplimentările la cheltuieli de capital, alte transferuri, bunuri şi servicii, cheltuieli de personal şi asistenţă socială. Se manifestă astfel un derapaj major pe partea de cheltuieli bugetare având drept explicaţii principale incapacitatea de a le ţine sub control, o sub-bugetare în construcţia bugetară iniţială şi creşteri de preţuri peste aşteptări la bunuri şi servicii achiziţionate de stat”, consideră CF.