Primul pas spre alianţa PSD-Ponta. Marcel Ciolacu, la Conferinţa Pro România: Haideţi, treceţi odată acasă!

”Vor veni vremuri mai bune pentru PSD, nu cu venirea mea, dar cu tot efortul pe care încerc să îl fac alături de colegii mei, de a intra într-o normalitate de partid, într-o deschidere fără excluderi, chiar şi fără suspendări, dacă se poate. Oricum, dragi colegi, am înţeles că cu toţii suntem nişte oameni de stânga, eu aşa am fost în ultimii 30 de ani, aşa vreau să contimui, fără să deranjez pe nimeni, eu sunt un PSD-ist, nu mi-e ruşine să o spun, şi voi rămâne un PSD-ist. Indiferent de tot ceea ce s-a întâmplat în interiorul partidului, în ultimii ani. Am crezut în acest partid, cred în continuare, cred în capacitatea acestui partid de a reconstrui şi de a se reforma. Situaţia din acest moment nu este una tocmai fericită nici pentru PSD, nici pentru Pro România. Mi-aş dori să vorbesc acum despre reforma din Pro România, dar abia v-aţi adunat şi sunteţi la început de drum. Dacă mă uit în primele bănci, îmi văd prieteni, colegi de Parlament, foşti colegi din PSD şi îmi vin în minte cuvintele mamei mele când eu cu fraţii mei întârziam pe afară şi venea şi ne spunea,: Hai, treceţi odată acasă”, a declarat Marcel Ciolacu, în debutul discursului său la Conferinţa anuală a Pro România.



Ciolacu şi-a amintit cum în urmă cu un an membrii PSD şi cei ai Pro România nu aveau voie să vorbească între ei,fiind consideraţi ”trădători”



”Cu adevărat suntem oameni politici, suntem oameni maturi şi dacă acum câteva luni aveam voie să vorbim, dar nu prea mult, să încercăm să ţinem anumite guverne, dar mai pe furiş, mai pe ascunselea, acum peste aproape un an de zile, nu aveam voie nici să vorbim şi dacă vorbeam, eram trădători de ţară, de neam, de partid, de orice. CEx-ul era instrumentul şi lucrurile erau rezolvate. Se pare că am depăşit cu toţii aceste lucruri alături de Ion Mocioalcă, de Mircea Dobre, de Nicu Bănicioiu şi tot restul colegilor care ne-am sprijinit unii pe alţii”, a declarat Ciolacu.



Preşedintele interimar al PSD a fost huiduit în sală când a afirmat că Mihai Tudose că a fost un bun premier.



”Cred că este un moment în care trebuie să spunem adevărul. Nu am nicio problemă, Victor Ponta a fost un prim ministru bun, nu am nicio problemă să spun că Victor Ponta a fost prim ministrul PSD ca şi doamna Corina Creţu care a fost un comisar foarte bun, tot al PSD. Nu mi-e frică şi nu am nicio problemă să spun că şi Mihai Tudose a fost un prim ministru bun, chiar dacă spuneţi aşa şi vă înţeleg trăirile, vă înţeleg supărarea, aţi muncit ca Mihai Tudose să ajungă europarlamentar. Şi eu am muncit ca Corina Creţu să fie comisar european, asta nu înseamnă că eu o să trec pe lângă Corina Creţu să o huidui sau să o înjur. Ăsta este istoricul pe care noi toţi trebuie să ni-l asumăm. Nu noi am fost conducătorii care ne-au învrăjbit. Eu nu sunt un om care prin structură are ură. Victor Ponta nu este un om care are ură, este un om raţional, înţelege momentul dificil în care se află România în acest moment”, a declarat liderul social - democraţilor.



Ciolacu a spus că sunt mulţi social - demoraţi care nu îşi doresc o alianţă cu Pro România şi invers, dar că importantă este părerea românilor.



”Ştiu că sunt muli colegi din PSD care nu vor o alianţă cu Pro România. Vă dau o veste bună, ştiu că şi dintre dumneavoastră sunt mulţi care nu doriţi o alianţă cu PSD. Vă respect opinia şi a dumneavoastră şi a colegilor mei şi nu o pun înaintea unor ambiţii ale mele sau ale lui Victor Ponta, dar nu aţi vrea, totuşi, să îi întrebăm şi pe români ce vor? Eu mă aflu în Parlament, Victor Ponta se află în Parlament pe votul românilor. Dacă noi hotărâm cum ne convine nouă, într-un grup mai mic sau mai mare, nu îmi spuneţi că aşa îşi doresc românii”, a spus Marcel Ciolacu.



Preşedintele PSD l-a criticat pe premierul demis şi desemnat, Ludovic Orban care ”în trei luni a reuşit să întoarcă o ţară”.



”Îl avem pe domnul Orban, nici nu ştiu, zici că sunt două persoane într-una, e şi demis şi desemnat, un coleg mi-a zis: Ăsta e demis-semnat. În trei luni a reuşit să întoarcă o ţară. Aşa- zisele reforme din sănătate, de fapt a tăiat la 80 la sută dintre români, accesul la sănătate. Cine are bani, trăieşte, cine n-are, moare. Asta este reforma de bază a domnului Orban. Domnul Orban, în trei luni de zile, în funcţie de sondajele de opinia, a încercat să schimbe toate legile electorale. Unele avantajau Pro România, unele dezavantajau PSD, unele avantajau categoric... felia mare din tortul împărţelii trebuia să fie a PNL, să îşi asigure viitorul scaun. Şi au început un joc şi cu domnul Tăriceanu şi pe dânsulanumite legi îl avantajau şi pe noi ne dezavantajau, un joc prin care să ne păcălească pe rând. La fel ca şi minciunile din campania electorală, atât de la europarlamentare, cât şi de la prezidenţiale, au venit repede din urmă, în acest caz au venit mai repede decât ne aşteptam, dovadă este faptul că ne aflăm toţi în această sală astăzi”, a declarat preşedintele interimar al PSD.



Marcel Ciolacu a a apreciat ca fiind ”un cretinism” faptul că Guvernul ” ne transformă pe toţi într-o secţie de vot naţională”.



”Nu ai dreptul, cât eşti şeful unui Guvern, să modifici o lege electorală cu 2-3 luni înainte. Este un precedent atât de periculos, care poate crea un inconştient într-o ţară care trebuie sancţionat şi niciodată nu trebuie să permitem aşa ceva, indiferent cât beneficiu ne-ar aduce partinic nouă. Orban nu are nimic în fibra lui cu democraţia. A fost suficient că am trecut o moţiune de cenzură având fundament principiu democratic, a trebuit să mai vină cu o ordonanţă de urgenţă în care ne transformă pe toţi într-o secţie de vot naţională, o aberaţie şi un cretinism ieşit din orice manuale de istorie sau democraţie. Este un atac direct la nivelul de trai al românilor, este un atac direct asupra democraţiei românilor. Dacă ştim să le explicăm românilor aceste lucruri şi luăm decizii nu cum ne convine nouă astăzi sau mâine, sau cât de multă ceartă a fost între mine şi Nelu Mocioalcă când ne-am despărţit, ştim să devenim raţionali, ştim să învăţăm din greşelile noastre, dar în primul rând să apărăm nivelul de trai al românilor şi ce îşi doresc românii de la noi, atunci vom înainta”, a spusMarcel Ciolacu.



Liderul social - democrat s-a întrebat ce s-ar fi întâmplat dacă Victor Ponta dădea 25 de ordonanţe într-o noapte şi a vorbit de întărirea PSD.



”Nu ştiu ce s-ar fi întâmplat în România, dacă Victor Ponta ar fi dat 25 de ordonanţe într-o noapte. Au întors toată Constituţia şi toate regulile jocului, în funcţie de cum le spun lor sondajele. Nu ştiu ce decizie veţi lua, dar eu sunt hotărât să ascult de români şi alături de colegii mei să avem un proiect ambiţios. PSD ori de câte ori i s-a cântat Prohodul a ieşit mai întărit. Să ne vedem de drumul nostru, să încercăm alianţe politice pentru viitoarele alegeri”, a mai spus Ciolacu, la finalul discursului său.