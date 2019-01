Primarii, atac la Guvern: „Am pierdut aproape 40% din bugete“. Firea, săgeţi către Dragnea: „Auzim seară la TV că economia duduie. De ce tăiem bugetele?“

Robert Negoiţă (PSD), preşedintele Asociaţiei primarilor de municipii: „Suntem cea mai subfinanţată administraţie publică din Europa. Este inacceptabil. Cota minimă din impozitul pe venit de are avem nevoie e de 66%. De două luni facem adrese către Guvern să ne întâlnim. S-a tăiat aproape 40% din bugetele noastre“.

Emil Boc (PNL): „Anul trecut am pierdut 28 de milioane de euro din bugetul local în urma prevederilor la nivel naţional. Nu mai dorim să fim văduviţi. Dacă ni se iau banii, cu ce mai facem obiectivele locale?“.

Gabriela Firea (PSD): „Sper că nu vor fi doar întâlniri protocolare. Orice leu care se taie de la Bucureşti înseamnă subdezvoltare. Anul trecut ni s-au tăiat nişte bani, ni s-a promis că anul acesta se va reveni, dar din ce am văzut pe surse, pentru că nu am avut acces la date, se vorbeşte despre diminuarea bugetului. Noi nu putem să întrerupem transportul public, investiţiile în infrastrucură. Sunt convinsă că există soluţii. Auzim în fiecare seară la TV că ţara este pe plus, că economia duduie. Dacă economia duduie, de ce trebuie să tăiem proiectele de dezvoltare? Eu sper ca toate deciziile să se ia cu gândul la ceăţeni, nu să existe pedepse politice“.

Asociaţia primarilor de municipii acuză Guvernul de lipsă de transparenţă în construcţia bugetului pentru anul 2019 şi afirmă că este pentru prima dată când nu au fost consultaţi, ba mai mult, solicitările lor privind dialogul au fost refuzate. Primarii acuză că au aflat din presă că bugetul ar urma să fie aprobat în această săptămână, fără ca problema banilor alocaţi Unităţilor Administrativ Teritoriale (UAT) să fie dezbătută. Aleşii se plâng de faptul că Guvernul le va aloca o cotă de doar 45-50% din impozitul pe venit, faţă de procentul de 60%, cât au solicitat.

De la ora 15.00, Gabriela Firea şi Robert Negoiţă vor participa, la Guvern, la o întâlnire cu premierul Viorica Dancilă, cu ministrul Finanţelor, Eugen Orlando Teodorovici, şi cu primarii municipiilor din România.

