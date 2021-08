Preşedintele PNL, nemulţumit de activitatea guvernului condus de liberalul Florin Cîţu: Nu suntem printre primele 16 ţări cărora li s-a aprobat PNRR-ul

„Nu suntem printre primele 16 ţări cărora li s-a aprobat PNRR-ul Nu suntem printre primele 16 ţări cărora li s-a aprobat PNRR-ul şi aici readuc aminte că noi (n.r guvernul Orban) am elaborat un PNRR pe care deja îl şi transmisesem spre negocieri informale la nivelul Comisiei Europene, care a fost schimbat fundamental, şi iată că nu suntem în primele 16 ţări cărora li s-a aprobat PNRR-ul şi care deja au trageri (din fondurile europene - n.r.)”, a declarat Ludovic Orban, la Digi 24.

Referitor la campania de vaccinare, liderul liberalilor a menţionat: „Se putea mult mai bine, în mod evident”.

„Aduceţi-vă aminte, noi am pornit bine, după care, la un moment dat când a scăzut intenţia de vaccinare şi n-a mai existat o asemenea deschidere din partea cetăţenilor la vaccinare, nu s-a apelat la nişte instrumente. Aici trebuiau puse în mişcare foarte multe forţe, trebuia un pic mai mult interes din partea guvernului, din partea ministrului sănătăţii, din partea prefecţilor, din partea direcţiilor de sănătate publică, din partea primarilor, care trebuiau coresponsabilizaţi, poate chiar motivaţi pentru o creştere a ratei de vaccinare. Eu i-aş fi stabilit inclusiv premii, introduse aşa cum am discutat, cum am stabilit şi în coaliţie, inclusiv pentru cei care se vaccinează. După aceea, eu nu cred că trebuie pedepsiţi cei care s-au vaccinat, pe de altă parte, cum îi premiem pe cei care s-au vaccinat? Dacă iarăşi creşte rata incidenţei şi se apelează din nou la măsuri de restricţie, măsurile de restricţie nu trebuie să fie valabile pentru cei vaccinaţi, pentru că nu putem să-i pedepsim şi pe cei vaccinaţi, şi pe cei care nu se vaccinează”, a completat Orban.