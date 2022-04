Preşedintele interimar al PNL susţine că formula cea mai stabilă este ca premierul să fie şi şeful formaţiunii liberale

Întrebat, de asemenea, dacă a fost mandatul lui Florin Cîţu de preşedinte al PNL un accident, Gheorghe Flutur a afirmat: ”Când am pornit la drum, am pornit optimişti şi eu cel puţin am văzut în finanţistul, în omul deschis, omul care a agreat libera iniţiativă, tot ce înseamnă atribute ale liberalismului modern şi în continuare trebuie să subliniez că are foarte multe părţi bune domnul Cîţu, însă problema cred că este a relaţiei cu partidul, cu baza partidului, cu filialele, de aici a venit şi această nemulţumire, poate, dacă mă întrebaţi pe mine, ar fi trebuit gestionată altfel”.