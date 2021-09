Pregătiri pentru un guvern minoritar. Vîlceanu: Dacă e să fac o comparaţie între guvernul minoritar din 2020 şi guvernarea din 2021, aş alege prima variantă

Întrebat într-un interviu pentru Profit News dacă vede posibil şi de lungă durată un guvern minoritar care va avea nevoie de voturile PSD în Parlament, ministrul a răspuns: „Un guvern PNL-UDMR. Eu nu înţeleg de ce se pune problema - voturile PSD sau voturile USR sau...Până la urmă, noi, în 2020, am avut guvern minoritar. Am depins de PSD, am depins de USR, UDMR anul trecut nu era în alianţă cu noi. Nu înţeleg de ce trebuie să ne raportăm la un partid sau altul. Dacă se va concretiza acest scenariu, cu guvern minoritar, mergi în Parlament şi, acolo, în funcţie de proiect, partidele decid. Eu nu cred, de exemplu, că dacă noi venim cu o variantă de desfiinţare a SIIJ, USR poate vota împotrivă. Fie că e în Guvern, fie că nu. Sunt convins că USR nu va putea explica electoratului propriu de ce nu a votat desfiinţarea SIIJ. Cum de asemenea nu cred că atunci când va ajunge în Parlament PNI Anghel Saligny, PSD poate să voteze împotrivă, nu cred”.

Dan Vîlceanu a comentat şi faptul că în 2020 preşedintele Klaus Iohannis invoca faptull că nu există majoritate în Parlament, de câte ori era întrebat în legătură cu ritmul reformelor.

„Dacă fac o comparaţie între modul cum guvernul a funcţionat în 2020 faţă de 2021, aş alege oricând varianta 2020, cu guvern minoritar. Decât să am o majoritate care să blocheze din interior actul de guvernare, mai bine ştim fiecare care ne este poziţia, ce vrem să facem fiecare şi cum ne raportăm la oameni, la electorat”, precizează ministrul Finanţelor.

În ceea ce priveşte condiţiile în care ar mai fi luată în calcul reluarea negocierilor cu USR PLUS, Vîlceanu afirmă că foştii parteneri de guvernare trebuie să accepte că Florin Cîţu rămâne premier şi să admită că Programul Anghel Saligny este necesar oamenilor care trăiesc în comunităţi rurale fără apă, fără gaze, fără asfalt.