Ponta, front comun cu PSD pentru demiterea lui Clotilde Armand: Situaţia de la sectorul 1 nu trebuie să rămână fără consecinţe politice şi juridice

„Situatia de la Sectorul 1 NU trebuie sa ramana fara consecinte politice si juridice - indiferent cat de puternici sunt cei aflati “in spatele” Doamnei Clotilde Armand- si de sumele colosale care sunt in joc. Mi-am consultat colegii din Biroul Executiv al PRO Romania in privinta propunerii facuta de Presedintele PSD Marcel Ciolacu- si nu a existat nicio indoiala ca trebuie sa ne alaturam tuturor demersurilor legale si politice referitoare la Sectorul 1 din Bucuresti”, a transmis liderul Pro România pe Facebook.





El a atras atenţia că „mai este mult timp până la alegerile din 2024”, timp în care „cei aflaţi la Putere vor face multe alte greşeli”.





„Mai este mult timp pana in 2024 ( mult timp pentru ca cei aflati la Putere vor face multe alte greseli si lucruri rele) - dar mai este , de fapt , putin timp pana in 2024 ( daca vrem ca oamenii sa aiba o alternativa serioasa la situatia actuala, o speranta ca lucrurile pot fi indreptate asa cum au fost in 2012)”, a mai transmis fostul premier.