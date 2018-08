Ponta despre violenţele de la mitingul din 10 august: A fost o acţiune premeditată, provocată din partea decidenţilor politici, doamna Carmen Dan în primul rând

“În acest moment, în baza a tot ce am aflat, eu am aflat din interiorul instituţiilor publice, din presă, din toate sursele de informare pe care le am, ca fost prim-ministru şi fost preşedinte PSD, este foarte clar că a fost o acţiune premeditată, provocată din partea decidenţilor politici, doamna Carmen Dan în primul rând. Doamna Dăncilă a fost trimisă intenţionat în concediu, ca să nu încurce probabil, habar n-am. Că această premeditare şi provocare a degenerat şi că rezultatele sunt catastrofale şi pentru cei care au provocat violenţele, mă refer la domnul Dragnea, doamna Carmen Dan şi pentru noi ca societate pentru că suntem extrem de divizaţi”, a declarat Victor Ponta, joi, într-o conferinţă de presă susţinută la Constanţa.

El spune că jandarmii fac ceea ce li se ordonă.

“Jandarmii fac ceea ce li se dă ordin. Dacă li se dă ordin să evite violenţele, le evită, dacă li se dă ordin să se apropie de violenţă, ştiu să o facă şi pe asta. Cel care a dat ordinul, este ministrul de Interne, Carmen Dan (...) Mai devreme sau mai târziu va răspunde, nu are cum să fie protejat la infinit de ceva foarte grav care nu trebuia să se întâmple şi care putea fi evitat cu siguranţă”, a menţionat Ponta.

El a fost întrebat în cadrul conferinţei de presă şi ce părere are despre afirmaţia liderului PSD Liviu Dragnea că a existat o tentativă de asasinat la adresa sa.

“Dacă strategia a fost ca să distragi atenţia de la violenţele din 10 august, de la pesta porcină, de la rectificarea bugetară, a fost o strategie să zic reuşită în sensul că oamenii o zi au râs, s-au crucit. Este, însă, ca în povestea pe care o ştiu toţi românii cu Petrică şi lupul. Poţi să prosteşti o dată lumea, a doua oară râde de tine, a treia oară nu te mai bagă nimeni în seamă. Ceea ce, atunci când eşti cel mai puternic om din România şi controlezi tot, e o problemă. Mai sunt şi alţii în lumea asta care sunt foarte puternici şi controlează o ţară, dar nu râde lumea de ei”, a explicat Ponta.