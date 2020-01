Iar unul dintre efectele nebănuite este următorul: majorările salariale din sistemul bugetar duc automat la pensii mai mici pentru toţi cei care lucrează în mediul privat. Pentru a demonstra acest lucru, apelez la un exemplu extrem, imposibil de găsit în practică, dar util pentru a înţelege mecanismul subtil aflat în spate.

Să presupunem că Ion şi Gheorghe sunt singurii salariaţi din România. Ion lucrează la o firmă privată, iar Gheorghe e bugetar. Fiecare dintre ei are un salariu brut de 5.000 de lei. Prin urmare, salariul mediu brut pe economie este de 5.000 de lei. Când le va fi calculată pensia, Ion şi Gheorghe vor primi fiecare câte un punct de pensie, care se calculează ca raport între salariul brut efectiv şi salariul mediu brut pe economie.

În campania electorală, PSD promite să dubleze salariul bugetarului Gheorghe. În ziua votului, evident, Gheorghe merge şi votează cu PSD, iar Ion rămâne acasă - adică se pişă pe el de vot - pentru că pe el nu-l afectează cu nimic promisiunea făcută de PSD lui Gheorghe. Aşa crede el...

După alegeri, aşa cum a promis, Guvernul PSD măreşte salariul bugetarului Gheorghe la 10.000 de lei. Ion rămâne tot la 5.000 de lei, pentru că în privat salariile nu prea se pot mări doar din simpla dorinţă a patronului. Ca urmare a acestei măsuri, salariul mediu brut pe economie devine 7.500 de lei. Când le va fi calculată pensia în noile condiţii, bugetarul Gheorghe va primi 1,33 puncte de pensie (10.000 împărţit la 7.500), iar Ion va primi doar 0,66 puncte de pensie (5.000 împărţit la 7.500). Atunci când se pişa pe el de vot, Ion nu avea nici cea mai vagă bănuială că promisiunea Partidului, despre care credea că nu-l afectează, avea să-i aducă o pensie la jumătate faţă de cea a bugetarului Gheorghe.

Concluzia: dacă un guvern măreşte doar salariile bugetarilor, atunci matematic cei din mediul privat vor avea pensii mai mici decât dacă guvernul nu ar fi luat această măsură. Cu o condiţie: ca aceste majorări să fie semnificative, adică suficient de ample încât să se simtă în statistici - mai exact, în valoarea salariului mediu brut pe economie, care se calculează statistic.

Institutul Naţional de Satistică publică salariul mediu brut pe economie, lună de lună şi an de an. Seriile anuale se opresc la nivelul anului 2018, pe când cele lunare sunt actualizate până la nivelul lunii noiembrie 2019. Din acest motiv, am ales să compar salariile medii brute înregistrate în lunile ianuarie ale fiecărui an.

Putem observa că până acum vreo trei ani, salariul mediu brut pe economie cunoştea creşteri de una-două sute de lei pe an, adică cu mai puţin de 5%. Avem o creştere semnificativă, de aproape o mie de lei, în ianuarie 2018, dar acela a fost şi momentul în care s-au transferat contribuţiile de la angajator la angajat, când salariile brute au cunoscut, scriptic, o creştere substanţială. Dar în calcului pensiei, această creştere nu are niciun efect, pentru că au crescut, scriptic, toate salariile, deopotrivă la bugetari şi la privaţi.

Însă din ianuarie 2018 şi până în noiembrie 2019, salariul mediu brut pe economie a crescut cu peste o mie de lei, de la 4.143 la 5.196 de lei, adică cu aproape 25%. Cum în aceşti doi ani nu s-a auzit de creşteri spectaculoase de salarii în mediul privat, e rezonabil să presupunem că această dinamică se datorează exclusiv majorărilor salariale din sfera bugetară: funcţionari publici, personal medical, profesori.

În consecinţă, conform algoritmului descris mai sus, suntem deja în faţa unui fapt împlinit: actualii salariaţi din mediul privat vor avea, cu certitudine, pensii mai mici decât le-ar fi avut dacă guvernele PSD nu ar fi mărit necugetat salariile bugetarilor.

PSD a plecat de la guvernare, dar cei care le-au luat locul încă n-au suflat o vorbă despre gravele distorsiuni apărute pe piaţa muncii în ultimii ani. Pentru că suntem în an electoral, liberalii par mai degrabă preocupaţi să facă rost de bani ca să ducă la îndeplinire programul de guvernare şi politicile sociale ale PSD.

Odinioară, firma de curierat rapid DHL avea un slogan foarte reuşit: „We keep your promises”. Adică „Noi vă ţinem promisiunile”. Poate că ar fi momentul ca liberalii să-şi reconsidere propriul slogan şi să-i zică aşa: „We keep your promises, PSD”.