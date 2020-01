PLUS critică PNL pentru cooptarea traseiştilor din Pro România:  O veste proastă pentru cei care au crezut că liberalii sunt alternativa la PSD

„PLUS se declară dezamăgit de hotărârea PNL de a accepta în rândurile sale foşti deputaţi ai Pro România şi ALDE care au contribuit la toxicitatea guvernării PSD începând cu 2016. Din păcate, Partidul Naţional Liberal este ameţit de aburii sondajelor şi repetă greşelile politice făcute în trecut. Să nu uităm că suntem astăzi în situaţia de a căuta soluţii la schimbarea sistemului electoral la locale ca urmare a compromisurilor făcute cu PSD în perioada USL sau că avem o Curte Constituţională dezechilibrată politic din aceleaşi motive”, a transmis luni seară PLUS într-un comunicat de presă.

Vicepreşedintele formaţiunii, Dragoş Tudorache, a subliniat că cooptarea foştilor membri Pro România în PNL „este o veste proastă” pentru cei care au considerat că liberalii sunt alternativa PSD şi cere conducerii liberale să explice de ce au luat această decizie.

„Intrarea lui Daniel Constantin şi a lui Sorin Câmpneanu direct în structura de conducere a PNL este o veste proastă pentru cei care au crezut că liberalii sunt alternativa la PSD. Cei doi sunt definiţia traseismului. Au trecut de la Conservatorii lui Dan Voiculescu la ALDE şi Pro România, iar acum au găsit o altă barcă de salvare politică în PNL. Daniel Constantin a făcut parte din primul Guvern Dragnea-Grindeanu, cel care a iniţiat şi adoptat Ordonanţa 13. Nu poţi fi o alternativă credibilă la PSD cât timp la conducerea partidului aduci oameni care au acţionat împotriva valorilor europene, împotriva Justiţiei şi statului de drept. Cerem conducerii PNL să explice care este raţiunea acestui gest, de ce acceptă traseişti în conducerea partidului şi cum poate spune că luptă împotriva unui mod toxic de a face politică prin acest gen de tranzacţionare a funcţiilor politice”, a declarat Dragoş Tudorache, preşedintre executiv al PLUS.

Orban: „Lucrurile sunt oarecum logice”

PNL a decis luni, în şedinţa Biroului Executiv a partidului, să-i primească pe Daniel Constantin şi Sorin Cîmpeanu, foşti membri Pro România, care vor face parte din conducerea centrală a liberalilor. Pe lângă cei doi, PNL i-a recrutat şi pe ceilalţi parlamentari de la Pro România care au votat pentru învestirea Guvernului Orban.

„Sigur, am aprobat un protocol de înglobare, de integrare în PNL a tuturor celor care au fost alături de noi la învestirea Guvernului, care au fost alături de noi la moţiunea de cenzură şi care au decis să se alăture PNL”.



El a spus că aceştia vor fi cooptaţi în structurile de conducere la nivel naţional, judeţean şi local.



„La nivel naţional, vor fi cooptaţi în structurile de conducere domnul rector Sorin Câmpeanu şi cu domnul fost ministru al Agriculturii Daniel Constantin”, a adăugat Ludovic Orban, citat de News.ro



Orban a spus că lucrurile sunt „oarecum logice”".



„Deci PRO România a fost alături de noi la dărâmarea Guvernului PSD, după care a rămas alături de PSD şi a refuzat învestirea. Tot acest grup de colegi, practic, pot să le spun colegi începând de astăzi, nu au vrut să se întoarcă alături de PSD şi decizia lor a fost categorică de a susţine Guvernul PNL şi nu numai atâta, pentru că noi am purtat discuţii şi nu am făcut niciun secret din asta (...) Au luat această decizie de a fi alături de PNL şi de partea, să spun, sănătoasă a mediului politic şi nicidecum să rămână rătăciţi pe la uşile PSD... Aşa cum sunt alţii. Ca atare, e un pas normal, atât domnul rector Sorin Câmpeanu, care este o personalitate deosebită în domeniul educaţiei, cât şi Daniel Constantin, care a fost minstru al Agriculturii, şi alţi colegi, Mircea Banias, şi alţi parlamentari sunt practic începând de astăzi colegii noştri”, a mai spus Orban.