Orban, în faţa liberalilor din Brăila: Nu mi-a plăcut niciodată să-mi pup în c** şeful, să-mi ţin gura când aveam ceva de spus

„România are nevoie de oameni politici, dar mai ales de oameni de stat. În toată viaţa mea, parcă a fost un făcut, am ales drumul mai complicat. De exemplu, când eşti la început de carieră, dacă te pui bine cu şeful, poţi să prinzi o funcţie de vicepreşedinte imediat, că te place şeful, eşti util, îi faci cumpărături sau îi scuturi scamele. Domne, n-am scuturat scamele în viaţa mea. Nu mi-a plăcut niciodată să-mi pup în c** şeful. Nu mi-a plăcut să-mi ţin gura când am avut ceva de spus. Preşedinţii nu mă suportau. De ce? Pentru că spuneam adevărul”, a declarat Ludovic Orban, în cadrul CDJ Brăila.

Liderul PNL a povestit mai multe momente în care a fost singurul sau printre singurii care s-au opus majorităţii din conducerea liberală. „Toată lumea ştie că m-am opus formării USL, dar nu-şi mai aduc aminte ce le-am spus. Am spus că uleiul nu-l poţi amesteca cu apa” a precizat Orban, care a punctat că le-a zis colegilor că PNL va fi afectat de alianţa cu PSD.

„În 2005, Băsescu l-a convins pe Băseesc să declanşeze alegri anticipate prin demisia premierului. Tăriceanu a covnocat delegaţia PNL să susţină anticipatele. Am fost singurul care a votat împotrivă”, a declarat Orban. „Mi-au zis unii că fac împotriva vântului. Le-am zis că nu vor trece 48 de ore şi toţi o să ajungeţi la decizia mea”, a mai afirmat preşedintele PNL care a subliniat că toţi s-au răzgândit în 24 de ore.