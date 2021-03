Orban: Înainte de vota proiectul pentru desfiinţarea SIIJ, mai mulţi deputaţi PNL au fost sunaţi şi convocaţi la DNA Braşov. Evident că era un apel fals

„Înainte de a vota proiectul de lege privind desfiinţarea Secţiei speciale mai mulţi deputaţi ai PNL au fost sunaţi de pe un număr de telefon, probabil e un număr de cartelă, şi au fost convocaţi la DNA Braşov. Evident că era un apel fals. Cineva premeditat, ca înaintea votului pe SIIJ să fie în mod fals chemaţi la DNA Braşov. Cineva a încercat să îi determine pe deputaţii PNL să plene din sală”, a afirmat Ludovic Orban miercuri la Parlament.





El a adăugat că le-a sugerat acestor deputaţi PNL să facă sesizare la poliţie.





„Eu le-am sugerat să facă sesizare la poliţie să se identifice proprietarul numărului de telefon, dacă este posibil, ca să se descopere cine este în spatele acestor apeluri. Am văzut două numere de telefon, care din câte ştiu erau diferite”, a completat Orban.





Proiectul de lege privind desfiinţarea Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor în Justiţie (SIIJ) a fost adoptat miercuri de Camera Deputaţilor, în calitate de prim for sesizat. Raportul adoptat de către deputaţi are şi un amendament prin care magistraţii nu pot fi trimişi în judecată fără încuviinţarea CSM în prealabil. Iniţiativa legislativă merge la Senat, care este for decizional.