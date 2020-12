Odă pentru Ludovic Orban. Antonel Tănase, fost SGG: Dacă cineva e potrivit pentru funcţia de premier, acela este Orban. Cu el România se va dezvolta

„Dacă este cineva potrivit să ocupe poziţia de Premier în aceste vremuri marcate de o criză sanitaro - economică fără precedent, peste care se adaugă şi tensiunea societăţii îngrijorată şi speriată de virusul COVID 19, acesta este Ludovic Orban.

Şi am să explic această declaraţie “brută”, fiindcă orice susţinere clară, fără echivoc, trebuie să se bazeze pe argumente. Ludovic Orban, în ultimul an, a dat întregii clase politice o lecţie de civism, prin asumarea unui Guvern de uzură, care a trecut ţara prin criză, conştient fiind că nu ai cum să ieşi bine din aşa ceva. Niciun Guvern, oricât de competent ar fi, nu are cum să mulţumească o societate îngrijorată pentru ziua de mâine şi speriată de virus. Niciun Guvern, oricât de abil, din nicio ţară, oricât de dezvoltată, nu a putut adopta măsuri populare, ignorând prezenţa pandemiei. Aşadar, Ludovic Orban a fost mereu conştient că nu va câştiga în acest an premiul de “Cel Mai Popular Prim-Ministru”, însă nu s-a retras, nu a abandonat, a scos castanele din foc cu mâinile lui şi şi-a asumat scoaterea României din criză chiar din momentul T0, când a reuşit să facă imposibilul, adică să îi dezlipească de pe scaune pe Viorica Dăncilă şi camarila lui Dragnea”, a scris pe Facebook Antonel Tănase

„Ludovic Orban nu are o categorie socială favorită şi nu a legiferat doar pentru elite. Ludovic Orban, împreună cu Guvernul pe care l-a condus, a oferit sprijin pentru pensionari, muncitori, creştini, atei sau antreprenori, fără a favoriza sau dezavantaja pe cineva. Printre măsurile luate de Guvernul Orban, în acest an pandemic, au fost şi câteva bâlbe sau greşeli. Însă aceste erori nu au fost făcute din rea-credinţă, ci din cauza faptului că această pandemie nu a mai avut un precedent, deci nu au existat protocoale sau exemple de bune practici, astfel greşelile au fost inerente. Toate deciziile luate de Ludovic Orban împreună cu miniştrii săi au avut un singur scop: protejarea sănătăţii populaţiei şi oferirea sprijinului acolo unde este nevoie de el”, a completat fostul secretar general al Guvernului.

Antonel Tănase a arătat cum Orban şi Guvernul au reuşit gestionarea pandemiei. „Guvernul Orban a avut o misiune foarte grea în ultimul an şi zic grea pentru că absolut toţi românii au avut de suferit în urma acestei pandemii. Însă au fost luaţi în calcul şi copiii şi părinţii lor, care nu au avut cu cine să îi lase acasă, şi credincioşii şi micile afaceri şi angajaţii care au rămas fără locuri de muncă şi bunicii. Ludovic Orban a avut două mari ţinte în anul care a trecut: să evite sărăcirea irecuperabilă a societăţii şi să o protejeze de virus. Şi tot ce a făcut a făcut pentru oameni, nu împotriva lor. Dacă domnul Orban va fi nominalizat de Preşedintele Iohannis din nou Premier, România va continua să se dezvolte. Încet, în prima jumătate a anului, adevărat, fiindcă acest virus nu va dispărea peste noapte ca să lase loc bunăstării. Dar până la urmă vom trece şi peste această nenorocire şi vom putea să ne ducem mai departe misiunea: să facem din România o ţară normală, în care este uşor să trăieşti şi din care oamenii nu vor mai vrea să plece”.

„În încheiere, îmi declar toată susţinerea pentru domnul Orban, fiindcă ştiu că cel care a avut curaj să ţină România pe linia de plutire în cea mai grea perioadă a ei se va descurca mult mai mult decât onorabil atunci când România va fi liniştită şi stabilă”, a conchis Tănase.