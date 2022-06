Noi contre între Nicuşor Dan şi Gabriela Firea. Fostul edil al Capitalei: „Câinele moare de drum lung şi prostul de grija altuia!”

„Câinele moare de drum lung şi prostul de grija altuia! Vai de bucureşteni! Un primar incapabil să rezolve problemele curente, care a blocat toate şantierele publice şi private, care nu are soluţie miraculoasă pentru trafic şi termoficare - aşa cum se jura în campanie -, care nu mai investeşte în spitale şi infrastructură, dar care, mai nou, se erijează în analist politic!”, a scris Gabriela Firea, marţi, pe pagina sa de Facebook.

Social-democrata a completat spunând că actualul edil este „o ruşine pentru Capitală”. „Zero profesionalism! Zero caracter!”, a mai adăugat Firea.

Afirmaţiile Gabrielei Firea vin în contextul în care primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat în urmă cu câteva zile, întrebat dacă se aşteaptă ca PNL să o susţină pe Firea la alegerile pentru PMB, având în vedere colaborarea de la guvernare, că „este o discuţie dacă Gabriela Firea va fi susţinută de PSD”.

„Este o discuţie dacă Gabriela Firea va fi susţinută de PSD. I-am şi spus un la un moment dat 'doamna voucher', n-a ştiut decât să dea vouchere pe diferite categorii de cetăţeni, n-am văzut un alt tip de politică şi cred că Bucureştiul are nevoie totuşi de o direcţie structurală care să rezolve, să răspundă la marile probleme structurale pe care Bucureştiul le are. Şi nu cred că Gabriela Firea are capacitatea de a răspunde la asta”, a declarat Nicuşor Dan duminică, la Prima Tv, potrivit News.ro.