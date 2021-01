Nicuşor Dan, replică pentru Vlad Voiculescu: Trebuie să învăţăm să ne împărţim competenţa

Nicuşor Dan i-a sugerat ministrului Sănătăţii Vlad Voiculescu să nu se amestece în deciziile luate pentru Capitală.





„Trebuie să învăţăm să ne împărţim competenţa. Eu ca autoritate locală am nişte atribuţii. Aşa scrie legea. Avem un Comitet Naţional care a luat aceste decizii şi a stabilit aceste rate de incidenţă. Am deja suficiente atribuţii ca să nu intru peste atribuţiile altora. Există un ministru al Sănătăţii, un Comitet Naţional, eu ca autoritate mă subordonez. În cuprinsul hotărârii, se scrie că se fac relaxările cu condiţia ca indicele să rămână sub 3, ceea ce e foarte probabil”, a declarat Nicuşor Dan.





Într-o scrisoare transmisă Comitetului Municipal pentru Situaţii de Urgenţă, ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a cerut menţinerea restricţiilor din Capitală.





„Considerăm că în contextul naţional şi european, măsurile de relaxare reprezintă un risc major”, precizează ministrul, care susţine că alte relaxări ar pune în pericol redeschiderea şcolilor, care este o prioritate.





Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă a decis ridicarea mai multor restricţii în Capitală, începând cu ziua de luni. Decizia vine după ce trei zile la rând incidenţa infectării cu COVID-19 s-a situat sub 3 la mia de locuitori.