Nicuşor Dan, alături de Daniel Băluţă, la inaugurarea unei grădiniţe din Sectorul 4: Oamenii nu ne-au votat la primărie să facem politică, ne-au votat ca să găsim soluţii

„Mai mult decât orice, mă bucură faptul că astăzi a răspuns invitaţiei noastre primarul general al Capitalei. Oamenii nu ne-au votat la primărie să facem politică, oamenii ne-au votat ca să găsim soluţii împreună pentru a le creşte calitatea vieţii. Domnule Nicuşor Dan, sunteţi bine-venit în Sectorul 4 şi am încredere că împreună le vom arăta bucureştenilor o administraţie eficientă, de calitate, cu rezultate concrete”, a declarat primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluţă.





De cealaltă parte, Nicuşor Dan a mulţumit pentru invitaţie şi a subliniat că Băluţă a fost unul dintre primarii care s-au angajat în reabilitarea şcolilor şi grădiniţelor.





„Bucureştiul încă are o problemă în ceea ce priveşte şcolile şi grădiniţele. O parte din şcoli şi grădiniţe au nevoie de reabilitare, o parte au nevoie de consolidare. Primarul Sectorului 4 este unul dintre primarii care a adresat această problemă şi a început lucrări pe ambele tipuri de probleme. Am fost ales de cetăţeni primarul general al Capitalei şi sunt obligat de această demnitate şi o fac cu plăcere să colaborez cu cei şase primari de sectoare din Bucureşti, pentru că am fost ales pentru a rezolva problemele cetăţenilor. O să mă vedeţi, în măsura în care voi fi invitat, la multe alte obiective inaugurate sau începute din celelalte sectoare”, a declarat primarul Capitalei.