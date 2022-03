Nicolae Ciucă a discutat cu omologii săi din Bulgaria, Muntenegru şi Macedonia de Nord. Apărarea şi soluţii pentru criza energetică, pe agendă | VIDEO

„Europa trece astăzi prin cele mai complicate timpuri de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace, odată cu invadarea Ucrainei de către forţele armate ruse. În acest context, am participat astăzi la invitaţia premierului Bulgariei, împreună cu premierii Macedoniei de Nord şi Muntenegrului, la un Summit la care au fost discutate o serie de aspecte care caută soluţii pentru deciziile care au fost luate la Summit-ul NATO de săptămâna trecută, la Bruxelles. (...)

Fie că vorbim despre provocări de securitate, iar în acest moment putem să asigurăm cetăţenii că suntem sub umbrela celei mai puternice alianţe politico-militare şi, de asemenea, în tot ceea ce înseamnă ansamblul de beneficii ca membre UE, avem la îndemână o serie întreagă de măsuri prin care să protejăm economia.

Au avut loc discuţii legate de modalităţile în care putem să identificăm noi surse de gaz, noi surse de energie, s-au pus în discuţie aspectele legate de interconectare în reţelele de transport energie electrică şi gaze”, a declarat premierul, luni, la finalul întâlnirilor cu şefii de Guvern.

Premierul Ciucă a avut, de asemenea, şi întâlniri bilaterale cu omologii săi. Astfel, în cadrul întâlnirii cu prim-ministrul Bulgariei, Kiril Petkov, aceştia au discutat despre stadiul lucrărilor pentru interconectorul Bulgaria-Grecia, o componentă importantă pentru a reduce dependenţa statelor UE de gazele naturale ruseşti. De asemenea, cei doi oficiali au vorbit despre realizarea a cinci poduri peste Dunăre, dar şi despre etnicii români care trăiesc în Bulgaria.

„În cadrul întâlnirii bilaterale pe care am avut-o cu premierul Bulgariei, am discutat aspectele legate de modalitatea în care lucrează împreună cu partea greacă la finalizarea interconectorului dintre Bulgaria şi Grecia. Am avut şi am primit garanţii că toate aceste lucrări se vor finaliza vara aceasta, în luna iunie şi ulterior va urma procesul de teste, astfel încât în toamnă să beneficiem de tranzitul de gaz lichefiat. (...)

Un alt subiect a fost realizarea infrastructurii rutiere şi feroviare. Am discutat propunerea părţii bulgare de realizare a cel puţin cinci poduri peste Dunăre şi, de asemenea, am insistat pe ceea ce înseamnă demararea procesului de dragare a fluviului astfel încât să asigurăm navigaţia pe tot parcursul anului. (...) Am discutat solicitarea noastră ca etnicii români care trăiesc în Bulgaria să poată să studieze în limba română”, a declarat Nicolae Ciucă.

În ceea ce priveşte discuţiile cu premierul Muntenegrului, prim-ministrul Ciucă a punctat nevoia de întărire a relaţiilor economice dintre cele două state şi a anunţat crearea unui nou proiect aerian, prin conectarea aeroporturilor Timişoara sau Craiona şi Tivat, Muntenegru. Totodată, Nicolae Ciucă a precizat că premierul muntenegrean a solicitat ca în perioada următoare miniştrii Economiei şi Agriculturii din Muntenegru să realizeze o vizită la Bucureşti pentru a discuta despre soluţii pentru întărirea relaţiilor.

„Au fost discutate şi aspecte care ţin de domeniul participării Muntenegrului la grupul de luptă care urmează să aibă loc pe teritoriul României. Am discutat de sprijinul pe care îl acordăm în parcursul de aderare la UE, am urat succes în preluarea conducerii OSCE în anul 2023, oferind totodată posibilitatea de a împărtăşi experienţa noastră.

Au fost discutate aspecte legate de modalitatea în care putem să dezvoltăm relaţiile economice bilaterale şi modalitatea în care putem să cooperăm şi să avem un ansamblu regional în ceea ce priveşte apărarea pe Flancul de Est”, a mai transmis premierul Ciucă.