Motivul pentru care PSD cere în continuare „optimizarea” PNRR. Oprea: „Ministrul Vîlceanu spune clar că România va pierde 2 miliarde de euro”

„Există o declaraţie a ministrului Vîlceanu care spune clar că România va pierde 2 miliarde de euro din PNRR. Şi atunci se nasc câteva întrebări fireşti. Cum se face avest lucru? De unde se vor tăia aceşti bani? Cum se va face? Dacă da, înseamnă că vor fi discuţii inclusiv în România cu partenerii sociali şi cu Comisia Europeană, ceea ce înseamnă cel puţin o optimizare a planului.

Solicităm ministrului să ne răspundă la aceste întrebări, să ne spună care este procedua, ca să ştim dacă vorbim despre o optimizare sau despre o renegociere a PNRR”, a transmis Radu Oprea, luni, într-o conferinţă de presă.

Întrebat dacă PNRR poate fi negociat, social-democratul a transmis: „I-am solicitat ministrului Vîlceanu să vină cu un răspuns referitor la cele 2 miliarde de euro pe care România le va pierde din PNRR şi să ne spună cum se va face acest lucru. Dacă e vorba de optimizare, de renegociere sau cum se întâmplă acest lucru. Am vrea să ştim de unde taie. (...) Poate mai tăiem la partea aceea de consultanţă, care e foarte mare. La momentul respectiv am atras atenţia asupra ei şi am arătat ce au lăsat miniştrii USR în PNRR, în zona de consultanţă”.

Dan Vîlceanu a declarat, joi, că suma iniţială alocată României prin PNRR, de 29,2 miliarde de euro, va scădea cu aproape două miliarde de euro pe partea de granturi nerambursabile, pentru că economia a înregistrat o performanţă mai bună decât au arătat calculele iniţiale. Ministrul liberal a explicat că pierderile ar putea fi compensate prin fonduri de la bugetul de stat sau chiar se va putea renunţa la unele proiecte care până în 2023 au întârziat sau nu au început, adică a căror finalizare este imposibilă. Totodată, ministrul a subliniat că „nu există niciun fel de discuţie privind renegocierea PNRR” şi a precizat, pentru Libertatea, că scăderea fondurilor iniţiale nu se aplică doar României, ci tuturor statelor membre UE.

Vezi şi: Guvernul pune cruce renegocierii PNRR, aşa cum a cerut PSD: „Este exclusă orice renegociere până în 2023”