Miron Mitrea: Klaus Iohannis va fi nevoit să negocieze cu Orban. Cioloş, şanse mari sa se impună drept un lider al Dreptei

Consultantul politic Miron Mitrea a transmis, în cadrul unei emisiuni la Realitatea Plus, că preşedintele Klaus Iohannis va fi nevoit să negocieze cu Ludovic Orban, întrucât nu se poate contura nicio majoritate parlamentară de dreapta care să susţină un nou premier fără votul liberalilor din aripa fostului preşedinte al PNL.

Cioloş, şanse de a fi „lider al dreptei”

Dacă liberalii vor insista pe susţinerea lui Florin Cîţu la Palatul Victoria, Mitrea anticipează un declin al influenţei pe care şeful statului o are, dar şi un declin al Partidului Naţional Liberal în sine. Mai mult, fostul demnitar PSD susţine că dinamica politică va duce la o anexare a PNL la USR, deoarece preşedintele formaţiunii, Dacian Cioloş, are şanse mari să se impună drept „un lider al dreptei” şi să anexeze Partidul Naţional Liberal.

Nu în ultimul rând, Mitrea a avansat şi ideea unei scindări în PNL: „Cred că şi Ludovic Orban are ceva testosteron în instalaţie. Şi-a dat seama că nu are niciun rost să joace elegant cu oamenii ăştia, nu are sens”.

Partidele merg luni la consultările cu Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni, pentru a discuta despre numirea unui nou premier. Până în prezent nu este conturată nicio majoritate parlamentară, adică un grup de formaţiuni care să poate învesti un nou guvern.

După ce a pierdut alegerile pentru şefia PNL, Ludovic Orban a devenit reprezentantul opoziţiei din partid, fiind susţinut de peste 40 de parlamentari liberali. Aceştia i-au cerut preşedintelui Klaus Iohannis să îl desemneze premier pe Ludovic Orban.



"Când voi fi convins că PNL a devenit o carcasă care nu mai are nicio legătură cu partidul istoric, sunt gata inclusiv să creez o construcţie politică care să continue trecutul PNL", spunea fostul lider al PNL.

Potrivit surselor Adevărul, fiecare tabără încearcă să câştige susţinători din echipa adversă. Florin Cîţu încearcă astfel să-l împiedice pe Orban să obţină un număr suficient de mare de parlamentari care i-ar permite să formeze grupuri parlamentare, în cazul în care ar părăsi partidul. De cealaltă parte, Ludovic Orban încearcă să îşi consolideze putere în interiorul PNL, erijându-se în salvatorul coaliţiei de guvernare, acesta menţionând în repetate rânduri că poate reface alianţa cu USR.