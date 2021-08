Mircea Hava îşi depune candidatura pentru şefia PNL Alba şi trimite noi săgeţi către Cîţu: Un partid puternic este unul care pune preţ pe primari

„Azi, am ales să merg mai departe! Ca întotdeauna, indiferent de vremuri, am ales să rămân alături de singurul partid şi singura echipă în care am crezut. Candidez pentru un nou mandat de preşedinte al PNL Alba nu pentru că aşa trebuie sau îmi cere cineva, ci pentru că aşa simt. Să fiu alături de toţi cei care vor ca PNL să revină la un acronim ce trebuie revizuit şi extins la Poate Ne Luptăm pentru ce merită, nu între noi. Toată experienţa politică nu te lămureşte ce să decizi şi ce să faci în asemnea perioade, dar eu cred, totuşi, că putem mai mult de atât. Ca partid şi oameni! Ani la rând, alături de colegii mei, am intrat în alegeri şi am câştigat încrederea oamenilor. Uniţi, sinceri, determinaţi. Prieteni, camarazi. Am avut, de fiecare dată, ca Preşedinte al PNL Alba, un singur principiu: că o echipă unită este imbatabilă. Că profesioniştii atrag lângă ei profesionişti. Că moralitatea nu-şi găseşte loc decât lângă moralitate. Că demnitatea nu are sinonim”, a scris pe pagina sa de Facebook Mircea Hava. Printre rândurile scrise pot fi observate săgeţile către premier, în primul rând pe tema trădărilor.