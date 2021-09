Şefa Direcţiei de avizare a actelor normative din Ministerul Justiţiei, schimbată - surse

În locul Ralucăi Spoeală a fost numit Cătălin Oţel, pe care Stelian Ion îl schimbase de la conducerea Direcţiei de avizare la începutul lunii aprilie.

Informaţiile vin în contextul în care Stelian Ion a fost demis din funcţia de ministru al Justiţiei, fiind acuzat de premier că a tergiversat avizarea proiectului de OUG Anghel Saligny.

Conducerea ministerului a fost preluată, ca interimar, de Lucian Bode, acesta anunţând că a avizat favorabil OUG, însă cu observaţii.

”Observaţiile avute în vedere de către direcţia de specialitate sunt menţinute şi au fost transmise către Ministerul Dezvoltării, către iniţiator. Aseară am văzut documentul, am văzut proiectul în original. Cu siguranţă astăzi intrăm în şedinţa de Guvern cu acest proiect. Ministerul Dezvoltării are două variante: integrează observaţiile Ministerului Justiţiei sau răspunde cu argumente de ce nu le preia. În momentul în care transmiţi aceste observaţii către iniţiator şi el le integrează sau le justifică de ce nu le integrează, avizul este pozitiv cu observaţii”, a declarat ministrul.

El a precizat că proiectul poate fi dezbătut în şedinţa de Guvern, având toate avizele necesare. Bode a menţionat că avizul a fost trimis într-o formă silimară celei realizate de echipa lui Stelian Ion.



„Avizul de la Ministerul Transporturilor trebuia să vină într-un termen legal. El nu a venit în termenul legal, în consecinţă se consideră avizare tacită. Toate celelalte avize sunt ataşate acestui proiect, avem toate condiţiile legale îndeplinite ca în şedinţa de Guvern de astăzi Guvernul să dezbată acest proiect de OUG”, a explicat Bode.