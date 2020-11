Măsuri propuse de USR PLUS: fără pensii speciale, fără imunitate parlamentară, fără penali în funcţii publice

”Vrem o Românie fără penali în funcţii publice, fără pensii speciale şi fără imunitate parlamentară. Începând cu 6 decembrie vom depune efort pentru a elimina pensiile speciale, le vom elimina şi pe cele pentru aleşii locali şi pentru celelalte categorii. Iar acolo unde sunt impedimente vom construi proiecte pentru a trece de filtrul Curţii Constituţionale. Iar Fără Penali în funcţii publice va fi literă în Constituţie, pentru ca pe viitor să fie regulă de bun-simţ să nu mai poţi fi ales dacă ai săvârşit fapte de corupţie cu intenţie. Rămâne doar ca proiectul să fie deblocat în Parlament, iar în viitoarea legislatură vom organiza referendumul. În prezent Parlamentul a devenit paravan pentru tot felul de personaje care s-au ascuns pentru a scăpa de justiţie. Într-un stat normal democratic, parlamentarii nu se ascund în spatele imunităţii parlamentare. Nu există niciun motiv pentru care un parlamentar bănuit de fapte de corupţie să se ascundă în spatele imunităţii. Un obiectiv asumat de USR PLUS este eliminarea imunităţii parlamentare. Parlamentul trebuie să fie unul curat”, a declarat candidatul Alianţei în Constanţa pentru Camera Deputaţilor Stelian Ion într-o conferinţă de presă.



La rândul său, avocatul Andrei Lupu, membru în Biroul Naţional PLUS şi candidat al Alianţei în Prahova pentru Camera Deputaţilor, a subliniat faptul că depolitizarea în toate sectoarele de activitate ale statului român va fi „e o condiţie esenţială pentru coaliţia de guvernare” din care USR PLUS va face parte.



„Depolitizarea nu înseamnă doar eliminarea presiunilor politicului, ci mai mult: cerem clar tuturor partidelor şi ne asumăm că vom intra într-o coaliţie de guvernare doar dacă cei care vor fi parte a acelei coaliţii de guvernare sunt de acord ca numirile politice să fie făcute doar pentru funcţiile de miniştri şi de secretari de stat. Mai jos de atât totul va fi impus doar prin concurs şi concurs în mod serios, nu pe pile. Dincolo de administraţia centrală, ne dorim depolitizare şi în administraţia locală şi asta înseamnă pe de o parte analiza tuturor autorităţilor locale, direcţiilor, deconcentratelor şi analizarea dacă ele îşi justifică existenţa. Dacă nu îşi justifică existenţa, pot fi desfiinţate oricând. Dacă nu sunt suficient de eficiente, pot fi comasate. Avem propuneri foarte clare pentru depolitizarea Curţii Constituţionale. În primul rând propunem ca cei care sunt numiţi judecători la Curtea Constituţională să nu fi putut face parte dintr-un partid politic în ultimii nouă ani. Trebuie să limităm posibilitatea politicului de a numi oameni la CCR şi, de aceea, cea de-a treia putere în stat, justiţia, trebuie să poată numi prin Consiliul Superior al Magistraturii o treime dintre judecătorii de la CCR. Pe viitor, ceea ce vrem este să fie respectate recomandările Comisiei Europene din cadrul Mecanismului pentru Cooperare şi Verificare şi asta înseamnă ca procurorii-şefi, procurorul general să fie numiţi în baza unui concurs organizat de către CSM şi, ulterior, preşedintele să joace doar un rol formal prin emiterea unui decret de numire”, a explicat Andrei Lupu, în conferinţa de presă.